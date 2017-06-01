Сапар Исаков и советник президента Афганистана обсудили перспективы сотрудничества в рамках Digital CASA

1 июня 2017, 18:45 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков сегодня встретился с делегацией Исламской Республики Афганистан во главе с главным советником Президента Афганистана Мохаммадом Хумаюн Кауми. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В начале встречи Сапар Исаков выразил глубокие соболезнование от имени Президента Алмазбека Атамбаева в связи с человеческими жертвами в результате теракта в Афганистане.

Руководитель Аппарата выразил признательность гостям за участие в прошедшей международной конференции, посвященной программе цифровой трансформации "Таза коом". Он особо отметил важность данного национального проекта для Кыргызстана.

Мохаммад Хумаюн Кауми поблагодарил за радушный прием и гостеприимство, поздравив с началом проекта "Таза коом".

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами, в том числе в рамках проекта Digital CASA. В частности был, затронут вопрос возможности хранения Афганистаном данных в центрах обработки данных, которые построят в Кыргызстане.

Сапар Исаков пригласил делегацию Афганистана принять участие в форуме высокого уровня "Таза коом", который пройдет 11 июня в Бишкеке. Руководитель аппарата также передал от имени А.Атамбаева приглашение Президенту Афганистана Ашрафу Гани Ахмадзаю принять участие в форуме по защите снежного барса, который состоится в августе текущего года.