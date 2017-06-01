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Сапар Исаков и советник президента Афганистана обсудили перспективы сотрудничества в рамках Digital CASA

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/sapar-isa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429526-ru.html

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1 июня 2017, 18:45       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков сегодня встретился с делегацией Исламской Республики Афганистан во главе с главным советником Президента Афганистана Мохаммадом Хумаюн Кауми. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
В начале встречи Сапар Исаков выразил глубокие соболезнование от имени Президента Алмазбека Атамбаева в связи с человеческими жертвами в результате теракта в Афганистане.
Руководитель Аппарата выразил признательность гостям за участие в прошедшей международной конференции, посвященной программе цифровой трансформации "Таза коом". Он особо отметил важность данного национального проекта для Кыргызстана.
Мохаммад Хумаюн Кауми поблагодарил за радушный прием и гостеприимство, поздравив с началом проекта "Таза коом".
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами, в том числе в рамках проекта Digital CASA. В частности был, затронут вопрос возможности хранения Афганистаном данных в центрах обработки данных, которые построят в Кыргызстане.
Сапар Исаков пригласил делегацию Афганистана принять участие в форуме высокого уровня "Таза коом", который пройдет 11 июня в Бишкеке. Руководитель аппарата также передал от имени А.Атамбаева приглашение Президенту Афганистана Ашрафу Гани Ахмадзаю принять участие в форуме по защите снежного барса, который состоится в августе текущего года.

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