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Специалист Всемирного банка рассказал, как сэкономить средства при строительстве ВОЛС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/spetciali...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429525-ru.html

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1 июня 2017, 19:00       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Салтанат Абдраева – Кабар/. Старший специалист Всемирного банка по вопросам регулирования Реджендра Синх сегодня на совещании по строительству волоконно-оптических линий соединений (ВОЛС) рассказал, как можно сэкономить средства при ее прокладке. Совещание прошло в Бишкеке с участием руководителя аппарата Президента Сапара Исакова.
По его словам, достижение цели и в CASA-1000, и в "Таза коом" состоит в том, чтобы сэкономить финансовые средства. Только так можно будет обеспечить всю республику, в том числе 460 сел, более 300 вузов и школы высокоскоростным интернетом.
"В моей презентации уделяется большое внимание именно этому аспекту, как наибольшим образом использовать инфраструктуру города для строительства ВОЛС. Первая часть моей презентации говорит, почему наиболее важно использовать железные дороги, линии электропередач (ЛЭП), водопроводная и автомобильная дорога. Что их объединяет? ВОЛС проходят вдоль этих дорог и труб. На примере Ж/Д: они используют ВОЛС для передачи и поддержания связи. И фактически эти кабели используют только 1% от общей имеющейся емкости. Сегодня технологии развиваются так быстро, что 80% ВОЛС проходят либо подземным, либо воздушным путем. И при строительстве инфраструктуры важно предусмотреть строительство ВОЛС", - сказал Р.Синх.
Также эксперт отметил, что это позволит сэкономить от 50 до 60% от стоимости ВОЛС. Важно прописать это в законодательстве. "Это мировая практика. И перед началом строительство автодорог и других инфраструктурных объектов они предусматривают и строительство ВОЛС", - заявил он.

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