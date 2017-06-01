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МИД КР и дипкорпус оказали помощь детским медицинским и соцучреждениям

 

Фотографии: kabar.kg

         

Источник:
http://kabar.kg/news/mid-kr-i-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429524-ru.html

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1 июня 2017, 19:05       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. В рамках празднования 1 июня - Международного дня защиты детей Министерством иностранных дел КР совместно с дипломатическим корпусом, аккредитованным в КР была оказана благотворительная помощь детским медицинским и социальным учреждениям Кыргызстана на сумму 258 тыс сомов. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
В частности средства переданы Панфиловской школе-интернату для детей сирот им. К.Тилебалиева, отделению детской онкологии Национального центра онкологии, Кара-Суйской школе-интернату для глухих детей и Октябрьскому детскому дому для детей сирот (Сузакский район Джалал-Абадской области).
В церемонии передачи благотворительной помощи в адрес Панфиловской школы-интерната для детей сирот им. К.Тилебалиева приняли участие Министр иностранных дел Кыргызской Республики Э.Абдылдаев и дуайен дипломатического корпуса – Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике А.Крутько.
В своем выступлении Министр иностранных дел КР Э.Абдылдаев в своем выступлении поздравил детей с праздником и выразил благодарность дипломатическому корпусу за оказание благотворительной помощи детским учреждениям Кыргызстана.
Дуайен – Посол Российской Федерации вручил книги русских писателей для библиотеки школы-интерната.
В свою очередь директор Панфиловской школы-интерната для детей сирот им. К.Тилебалиева Р.Усупбаев выразил искреннюю благодарность Министерству иностранных дел Кыргызской Республики и дипломатическому корпусу, аккредитованному в Кыргызстане за постоянную помощь, поддержку и внимание.

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