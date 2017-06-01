Парламент одобрил проект постановления по перезахоронению останков военнослужащих, погибших в ВОВ, из мест захоронения на территорию Кыргызстана

1 июня 2017, 18:34 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша 1 июня одобрили проект постановления о мерах по перезахоронению останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, из мест захоронения на территорию Кыргызстана.

В ходе обсуждения депутат Дастан Бекешев (СДПК) спросил, какие страны официально осудили коммунизм.

Инициатор проекта Аида Салянова ("Ата Мекен") ответила, что среди таких стран значатся Венгрия, Польша.

"Не помню, чтобы перезахоронением занимались в России. 70 лет прошло, что там уже можно перезахоронить?", - поинтересовался он.

А.Салянова ответила, что сейчас никто не говорит о начале процесса перезахоронения. "Мы должны дать поручение правительству, чтобы оно проработало этот вопрос, чтобы создало базу данных погибших участников, захороненных на полях сражения, и пропавших без вести. Конечно, участников войны, захороненных в братских могилах, никто не будет перезахоронять. Но родственники некоторых участников, на памятниках которых вандалы краской рисуют или разбивают молотком, просят перезахоронить их", - отметила парламентарий.

Ряд депутатов высказали мнение о необходимости дать поручение консульским службам тщательнее ухаживать за местами захоронения кыргызстанцев, погибших в годы ВОВ.

"Я не говорю обо всех участниках войны. Я говорю о тех, кто подвергается фактам вандализма, и вместе с тем на эти факты никто не обращает внимания. Их не много, и в год находятся останки 2-3 участников", - ответила А.Салянова.

С ее мнением согласились Акылбек Жапаров ("Бир Бол") и Талант Мамытов ("Республика - Ата-Журт"). "Постановление позволит идентифицировать тех, кто захоронен. Потомкам плохо живется, пока душа предков не упокоена", - отметил А.Жапаров.

Т.Мамытов отметил, что на доставку останков не потребуется большого количества средств. "Они могут поместиться в коробке", - добавил он.

В результате обсуждения из 110 депутатов 81 проголосовали "за" проект постановления, 2 - "против".