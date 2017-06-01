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Глава Аппарата президента Кыргызстана встретился с главным советником президента Афганистана

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429522-ru.html

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1 июня 2017, 18:41       Комментарии

Руководитель Аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков 1 июня встретился с делегацией Афганистана во главе с главным советником президента Афганистана Мохаммадом Хумаюн Кауми. Об этом сообщили в Аппарате президента.
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