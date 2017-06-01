Глава Аппарата президента Кыргызстана встретился с главным советником президента Афганистана

1 июня 2017, 18:41 Комментарии

Руководитель Аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков 1 июня встретился с делегацией Афганистана во главе с главным советником президента Афганистана Мохаммадом Хумаюн Кауми. Об этом сообщили в Аппарате президента.

В начале встречи С.Исаков выразил соболезнование от имени президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в связи с человеческими жертвами в результате теракта в Афганистане.

Глава Аппарата выразил признательность гостям за участие в прошедшей международной конференции, посвященной программе цифровой трансформации "Таза коом". Он особо отметил важность данного национального проекта для Кыргызстана.

Главный советник президента Афганистана Мохаммад Хумаюн Кауми поблагодарил за радушный прием и гостеприимство, поздравив с началом проекта "Таза коом".

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами, в том числе в рамках проекта Digital CASA. В частности был затронут вопрос возможности хранения Афганистаном данных в центрах обработки данных, которые построят в Кыргызстане.

С.Исаков пригласил делегацию Афганистана принять участие в форуме высокого уровня "Таза коом", который пройдет 11 июня в Бишкеке. Руководитель Аппарата также передал от имени президента А.Атамбаева приглашение президенту Афганистана Ашрафу Гани Ахмадзаю принять участие в форуме по защите снежного барса, который состоится в августе 2017 года.