У пятилетней девочки отказали почки — родители ищут деньги на лечение

1 июня 2017, 18:26 Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. У пятилетней кыргызстанки Даны Лущенко отказали обе почки, она вынуждена получать дорогостоящее лечение, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан отец девочки Роман Лущенко.

По его словам, сейчас Дана находится в отделении реанимации Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД). Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. Ежедневно девочке требует кровь для переливания и плазма. Также она принимает дорогие лекарства.

"Раньше была проблема с кровью, но, к счастью, нашлись доноры. Каждый день Дана принимает препараты, которые обходятся в 25 тысяч сомов. Расходы большие, но мы надеемся на чудо и помощь неравнодушных людей", - сказал отец девочки.

Директор НЦОМиД Камчыбек Узакбаев сообщил, что отечественные медики консультировались со специалистами из других стран и придерживаются их советов по лечению девочки.

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