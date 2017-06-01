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У пятилетней девочки отказали почки — родители ищут деньги на лечение

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429521-ru.html

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На российской авиабазе в Канте отпраздновали Международный день защиты детей

1 июня 2017, 18:26       Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. У пятилетней кыргызстанки Даны Лущенко отказали обе почки, она вынуждена получать дорогостоящее лечение, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан отец девочки Роман Лущенко.
По его словам, сейчас Дана находится в отделении реанимации Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД). Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. Ежедневно девочке требует кровь для переливания и плазма. Также она принимает дорогие лекарства.
"Раньше была проблема с кровью, но, к счастью, нашлись доноры. Каждый день Дана принимает препараты, которые обходятся в 25 тысяч сомов. Расходы большие, но мы надеемся на чудо и помощь неравнодушных людей", - сказал отец девочки.
Директор НЦОМиД Камчыбек Узакбаев сообщил, что отечественные медики консультировались со специалистами из других стран и придерживаются их советов по лечению девочки.
От каких трудностей и проблем нужно защищать детей Кыргызстана, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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