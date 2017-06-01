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Депутаты предлагают установить памятник герою повести Айтматова "Первый учитель"

Источник:
http://knews.kg/2017/06/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429520-ru.html

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1 июня 2017, 18:17       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Рыскелди Момбеков предлагает установить в Бишкеке памятник герою произведения Чынгыза Айтматова "Первый учитель" Дуйшону. Об этом было заявлено на заседании парламента.
Памятник предлагает установить на пересечение улиц Абдымомунова и Фрунзе. Однако его коллега Дастан Бекешев предложил не рассматривать данный вопрос. По его словам, не в компетенции Жогорку Кенеша инициировать такие предложения.
"Идея хорошая, но если это будет инициировать Жогорку Кенеш, то будет позорно для нас же самих. С таким предложением должна выступать местная власть. Предлагаю не рассматривать этот вопрос, а передать инициативу в мэрию", – сказал он.
Парламент поддержал Бекешева и вернули законопроект в комитет для передачи в муниципалитет Бишкека.

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