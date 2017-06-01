Депутаты предлагают установить памятник герою повести Айтматова "Первый учитель"

1 июня 2017, 18:17 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Рыскелди Момбеков предлагает установить в Бишкеке памятник герою произведения Чынгыза Айтматова "Первый учитель" Дуйшону. Об этом было заявлено на заседании парламента.

Памятник предлагает установить на пересечение улиц Абдымомунова и Фрунзе. Однако его коллега Дастан Бекешев предложил не рассматривать данный вопрос. По его словам, не в компетенции Жогорку Кенеша инициировать такие предложения.

"Идея хорошая, но если это будет инициировать Жогорку Кенеш, то будет позорно для нас же самих. С таким предложением должна выступать местная власть. Предлагаю не рассматривать этот вопрос, а передать инициативу в мэрию", – сказал он.

Парламент поддержал Бекешева и вернули законопроект в комитет для передачи в муниципалитет Бишкека.