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Лаборатория по карантину растений открылась в Тюпском районе

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/labora...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429519-ru.html

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1 июня 2017, 18:41       Комментарии

Лаборатория по карантину растений открылась в Тюпском районе. На церемонии открытия принял участие премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, сообщает пресс-служба правительства.
По данным ведомства, премьер подчеркнул, что открытие фитосанитарных лабораторий в стране, отвечающих международным стандартам является определенным результатом работы в рамках вступления Кыргызстана в ЕАЭС.
"Большинство кыргызстанцев проживает в сельской местности и задействованы в сельском хозяйстве. Кыргызстан является аграрной страной, поэтому задача по обеспечению защиты растений и продовольственной безопасности является очень важной. На сегодня экспорт сельхоз продукции на зарубежные рынки возможен только при наличии фитосанитарных и ветеринарных лабораторий. Это стало требованием времени", – отметил Сооронбай Жээнбеков.
По данным министра сельского хозяйства Нурбека Мурашева, правительством на ремонтные работы лаборатории выделено 5,9 млн сомов.
Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что создание современной системы фитосанитарного и ветеринарного контроля отвечающей требованиям ЕАЭС и международным стандартам, будет способствовать наращиванию экспортного потенциала, развитию экономики и повышению благосостояния граждан страны.
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