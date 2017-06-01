В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 2 июня отключат электричество

1 июня 2017, 18:45 Комментарии

2 июня в Бишкеке, Таласской и Чуйской областях возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 18:00:

– жилмассив "Бакай-Ата" (улицы Бакай-Ата, Кыз-Сайкал, Зулайка, Кыргыл-Чал, Сейтек);

– улицы Токтогула №56 и Герцена №47;

– улица Токтогула, Орозбекова;

– жилмассивы "Алтын-Бешик" и "Колмо" (западная часть).

С 9:00 до 12:00:

– село Орто-Сай (улицы Асанбаева, Карбоз уулу, Балык Кумара, Лесхозная, Западная).

С 9:00 до 19:00:

– жилмассив "Красный строитель" (улицы Андижанская и Адырская);

– улицы Кирпичная, Абдыкадырова, Древесная и Осмонкула.

С 9:00 до 17:00:

– улица Токтогула №93;

– жилмассив "Ала-Тоо" (улицы Заман, Макмал, Дмитриевка, Терек-Сай, Улук-Тоо, Кок-Ой, Арча-Гул, Ала-Тоо, Таш-Арык, Белмазар).

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– село Пригородное (улицы Новая, Марата, 8 Марта, Лесная, Островского, Широкая, Юбилейная, Строительная, Набережная, жилмассив "Жаштык");

– села Аламудун (улицы Пролетарская, Гэсовская, Зеленая, Пушкина), Восток (улицы Энгельса, Карла Маркса, Ленина, Тельмана), Садовое;

– село Кок-Жар (улицы Шабдан баатыра, Кыял, Майрам, Мадиева, Карагул Акмат, Конур Осмон, Эгимбаева, Матыева, Бишкек, Нурмамбетова);

– села Виноградное, Привойное и Полевое;

– села Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная), Луговое;

– село Военно-Антоновка;

– село Чат-Кёль (улица Ленина);

– город Кара-Балта (квартал 40-лет Киргизии №№ 45, 47);

– село Полтавка (улицы Октябрьская, Центральная, Партизанская);

– село Ставрополовка.

В Таласской области с 9:00 до 12:00:

– ущелья Чычкан и Жеруй.

С 9:00 до 16:00:

– село Таш-Арык.

С 16:00 до 20:00:

– село Кызыл-Адыр.