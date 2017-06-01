В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 2 июня отключат электричество

1 июня 2017, 18:45 Комментарии
2 июня в Бишкеке, Таласской и Чуйской областях возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 18:00:
– жилмассив "Бакай-Ата" (улицы Бакай-Ата, Кыз-Сайкал, Зулайка, Кыргыл-Чал, Сейтек);
– улицы Токтогула №56 и Герцена №47;
– улица Токтогула, Орозбекова;
– жилмассивы "Алтын-Бешик" и "Колмо" (западная часть).
С 9:00 до 12:00:
– село Орто-Сай (улицы Асанбаева, Карбоз уулу, Балык Кумара, Лесхозная, Западная).
С 9:00 до 19:00:
– жилмассив "Красный строитель" (улицы Андижанская и Адырская);
– улицы Кирпичная, Абдыкадырова, Древесная и Осмонкула.
С 9:00 до 17:00:
– улица Токтогула №93;
– жилмассив "Ала-Тоо" (улицы Заман, Макмал, Дмитриевка, Терек-Сай, Улук-Тоо, Кок-Ой, Арча-Гул, Ала-Тоо, Таш-Арык, Белмазар).
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– село Пригородное (улицы Новая, Марата, 8 Марта, Лесная, Островского, Широкая, Юбилейная, Строительная, Набережная, жилмассив "Жаштык");
– села Аламудун (улицы Пролетарская, Гэсовская, Зеленая, Пушкина), Восток (улицы Энгельса, Карла Маркса, Ленина, Тельмана), Садовое;
– село Кок-Жар (улицы Шабдан баатыра, Кыял, Майрам, Мадиева, Карагул Акмат, Конур Осмон, Эгимбаева, Матыева, Бишкек, Нурмамбетова);
– села Виноградное, Привойное и Полевое;
– села Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная), Луговое;
– село Военно-Антоновка;
– село Чат-Кёль (улица Ленина);
– город Кара-Балта (квартал 40-лет Киргизии №№ 45, 47);
– село Полтавка (улицы Октябрьская, Центральная, Партизанская);
– село Ставрополовка.
В Таласской области с 9:00 до 12:00:
– ущелья Чычкан и Жеруй.
С 9:00 до 16:00:
– село Таш-Арык.
С 16:00 до 20:00:
– село Кызыл-Адыр.