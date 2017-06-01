Депутат А.Токторов избран заместителем председателя комитета ЖК по соцвопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению

1 июня 2017, 17:59 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Кыргызстан" Алмазбек Токторов избран заместителем председателя Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

Выборы зампредседателя комитета состоялись 1 июня на заседании парламента.

На данную должность претендовали два депутата: А.Токторов и Аида Исмаилова ("Республика - Ата-Журт"), которая перед началом процедуры голосования заявила об отзыве своей кандидатуры.

Голосование прошло тайно, по бюллетеням.

По словам председателя счетной комиссии Айнуры Осмоновой (СДПК), было изготовлено 120 бюллетеней, выдано 78.

"За" кандидатуру А.Токторова проголосовали 77 депутатов, 1 - "против".

Ранее, когда председателем комитета был Садык Шер-Нияз ("Ата Мекен"), его заместителями были Лунара Мамытова ("Бир Бол"), сложившая полномочия депутата и ставшая позже заместителем министра труда и социального развития, ее место занял Тазабек Икрамов ("Онугуу-Прогресс"), и Жанар Акаев, вышедший из СДПК, прекративший исполнять обязанности замглавы комитета после утверждения Гулькан Молдобековой (СДПК) председателем комитета.