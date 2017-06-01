Доллар США: 68.0685 (+0.0193) 
Евро: 76.0597 (+0.2529) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На Иссык-Куле пройдет юношеский турнир по дзюдо на Кубок Жанек БаатыраНа Иссык-Куле пройдет юношеский турнир по дзюдо на Кубок Жанек БаатыраВ Бишкеке продолжается посадка саженцев лиственных деревьевВ Бишкеке продолжается посадка саженцев лиственных деревьев

Депутат А.Токторов избран заместителем председателя комитета ЖК по соцвопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429516-ru.html

Похожие новости

Депутат Алмазбека Токторова избрали замглавой комитета ЖК по соцвопросам

Депутаты предлагают установить памятник герою повести Айтматова "Первый учитель"

Депутаты отклонили проект постановления об установлении в Бишкеке памятника "Первый учитель – Дуйшон"

Депутаты Ошского горкенеша в День защиты детей организовали праздничное мероприятие

Элкинбек Аширбаев назначен первым заместителем главы Чуйской области

1 июня 2017, 17:59       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Кыргызстан" Алмазбек Токторов избран заместителем председателя Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.
Выборы зампредседателя комитета состоялись 1 июня на заседании парламента.
На данную должность претендовали два депутата: А.Токторов и Аида Исмаилова ("Республика - Ата-Журт"), которая перед началом процедуры голосования заявила об отзыве своей кандидатуры.
Голосование прошло тайно, по бюллетеням.
По словам председателя счетной комиссии Айнуры Осмоновой (СДПК), было изготовлено 120 бюллетеней, выдано 78.
"За" кандидатуру А.Токторова проголосовали 77 депутатов, 1 - "против".
Ранее, когда председателем комитета был Садык Шер-Нияз ("Ата Мекен"), его заместителями были Лунара Мамытова ("Бир Бол"), сложившая полномочия депутата и ставшая позже заместителем министра труда и социального развития, ее место занял Тазабек Икрамов ("Онугуу-Прогресс"), и Жанар Акаев, вышедший из СДПК, прекративший исполнять обязанности замглавы комитета после утверждения Гулькан Молдобековой (СДПК) председателем комитета.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум