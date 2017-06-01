Депутаты отклонили проект постановления об установлении в Бишкеке памятника "Первый учитель – Дуйшон"

1 июня 2017, 18:10 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша 1 июня отправили в комитет проект постановления об установлении в городе Бишкек памятника "Первый учитель - Дуйшон". По словам заместителя председателя комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Тазабека Икрамова ("Онугуу-Прогресс"), инициатор вопроса Рыскелди Момбеков (СДПК) считает, что установление памятника поднимет имидж учителей.

Планируется, что памятник будет установлен в парке, расположенном на пересечении улиц Абдымомунова-Тыныстанова-Фрунзе.

Депутат Дастан Бекешев (СДПК) попросил коллег не принимать проект постановления. "Мы опозоримся, если примем данное постановление. Местный кенеш и мэрия должны принимать такие решения. Иначе это будет прецедент: потом начнут с Баткена, Иссык-Куля просить поставить кому-то памятник", - отметил парламентарий, предложив заново направить проект в комитет для дачи соответствующего поручения мэрии столицы и Бишкекскому городскому кенешу.

С его мнением согласилось большинство депутатов.