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Здоровья! Школьников, ранее сбитых на переходе, поздравили с праздником

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429514-ru.html

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Депутат от фракции "Республика — Ата Журт" поздравил детей с предстоящим праздником

1 июня 2017, 18:13       Комментарии

БИШКЕК, 1 июня - Sputnik. Представители мэрии поздравили с праздником двух школьников, сбитых автомобилем в Бишкеке 21 апреля, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Третьеклассника Алимбека Сыранова и Эрбола Мамаджакыпова сбил водитель на темно-синем Mercedes Benz. Он скрылся с места происшествия. Пострадавших госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, а подозреваемого в наезде задержали через семь часов после происшествия.
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