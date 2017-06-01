Здоровья! Школьников, ранее сбитых на переходе, поздравили с праздником

1 июня 2017, 18:13 Комментарии

БИШКЕК, 1 июня - Sputnik. Представители мэрии поздравили с праздником двух школьников, сбитых автомобилем в Бишкеке 21 апреля, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Третьеклассника Алимбека Сыранова и Эрбола Мамаджакыпова сбил водитель на темно-синем Mercedes Benz. Он скрылся с места происшествия. Пострадавших госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, а подозреваемого в наезде задержали через семь часов после происшествия.

Глава Ленинской районной администрации Нурдин Тынаев поздравил ребят с Международным днем защиты детей. Семье Алимбека власти вручили 20 тысяч сомов и пожелали мальчику скорейшего выздоровления - он до сих пор остается в больнице. Эрбол, которого уже выписали, получил в подарок спортивную форму, сумку и футбольный мяч.

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