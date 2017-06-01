В Институте водных проблем НАН КР начисляли зарплату несуществующим сотрудникам

1 июня 2017, 18:06 Комментарии

Генпрокуратура проверила обращение гражданина И.Т. о незаконном начислении заработной платы несуществующим сотрудникам Института водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук КР.

П данным главного надзорного органа, выявлено, что должностные лица института с 2013 года по настоящее время, незаконно начисляли заработные платы трем фактически не работающим лицам.

"Затем эти денежные средства присваивались должностными лицами института. Таким образом, государству причинен материальный ущерб в 720 тыс. сомов. По данному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям "Присвоение или растрата вверенного имущества", "злоупотребление должностным положением" и "служебный подлог" УК КР", – говорится в сообщении.