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В Институте водных проблем НАН КР начисляли зарплату несуществующим сотрудникам

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/v-inst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429513-ru.html

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1 июня 2017, 18:06       Комментарии

Генпрокуратура проверила обращение гражданина И.Т. о незаконном начислении заработной платы несуществующим сотрудникам Института водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук КР.
П данным главного надзорного органа, выявлено, что должностные лица института с 2013 года по настоящее время, незаконно начисляли заработные платы трем фактически не работающим лицам.
"Затем эти денежные средства присваивались должностными лицами института. Таким образом, государству причинен материальный ущерб в 720 тыс. сомов. По данному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям "Присвоение или растрата вверенного имущества", "злоупотребление должностным положением" и "служебный подлог" УК КР", – говорится в сообщении.

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