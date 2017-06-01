Эколог: Вырубая деревья в Бишкеке, мэрия рубит сук, на котором сидит

1 июня 2017, 17:55 Комментарии

Общественность Бишкека возмущают действия столичной мэрии в части вырубки деревьев. Горожане правдами и неправдами пытаются отстоять каждое дерево, но в муниципалитете как будто не слышат жителей города и принимают все более масштабные планы по вырубке зеленых насаждений.

Новость о вырубке порядка 800 деревьев для расширения автодороги в "Востоке-5" горожане восприняли в штыки. Жители микрорайона возмущены тем, что решение об уничтожении насаждений принято мэрией Бишкека без согласования с местными жителями и проведения общественных слушаний. О том к чему приведет масштабная вырубка деревьев в городе, K-News рассказал независимый эколог Сергей Криворучко.

"Не совсем корректно вырубать деревья для расширения дорог. Нельзя уничтожать деревья в угоду автомобилям. Если бы мэрия озадачилась тем, чтобы перевести все автомобили на газ, чтобы меньше было выхлопов и машин в городе, тогда это было бы полезным действием", – считает эколог.

Он пояснил, что столица расположена в полупустыне и вырубка зеленых насаждений может привести к непоправимым изменениям.

"По большому счету мы живем в степи. Все что здесь растет посажено вручную, искусственно и если эту зеленую массу в городе не поддерживать она потихоньку будет деградировать", – подчеркнул Сергей Криворучко.

Он уверен, даже если мэрия высадит деревья взамен срубленных – это все равно не решит проблемы.

"Вырубив деревья там, где они хотят, они ведь новые не посадят. А если и посадят, то они засохнут, как это у нас всегда бывает по той причине, что в столице нарушена ирригационная сеть. Вся система полива в городе была изначально арычная. А те, кто сегодня говорят о капельном поливе, пусть посчитают, во сколько это обойдется, у нас бюджета на его организацию не хватит. То есть мэрия просто рубит сук, на котором сидит и, в конце концов, город превратиться в бетонную раскаленную сковородку и деревья будут сохнуть", – заявил эксперт.

Он поделился, что прогуливаясь по городу, обнаружил, что практически все деревья в Бишкеке болеют и нуждаются в подпитке.

"Вместо того, чтобы навести в городе порядок: сделать инвентаризацию, подлечить деревья, обеспечить нормальный полив, они начинают их вырубать. На улице Токтогула уже вырубили все деревья – там сейчас бетонный полигон. Я просто как человек не понимаю, кто в мэрии принимает такие решения: почему и зачем? Те скверы, которые были у нас на углах, поворотах на перекрестках их все вырубили и застроили магазинами и всякой разной ерундой. Город деградирует с точки зрения экологии и экологической безопасности. Не могу найти объяснения действиям мэрии кроме как некого коммерческого интереса", – отметил Криворучко.

Если муниципалитет, таким образом, ищет способ заработать, то эколог предложил другой не менее доходный бизнес.

"Для мэрии сегодня было бы целесообразней не рубить деревья в городе, а подумать о том, как организовать грамотную парковку. Например, строительство многоэтажных парковок, такой опыт есть в других странах. Это позволяет даже при небольшом пространстве стояночных площадей организовать многоуровневую парковку. Это хороший бизнес, если мэрия хочет заработать на чем-то деньги пусть зарабатывают на этом, а деревья оставят в покое. Я не могу прогнозировать, что будет со столицей но, по крайней мере, тенденция ясна – город деградирует", – сказал специалист.

Кроме того эколог уверен, что у мэрии много других важных задач, на которые стоило бы обратить внимание.

"Сегодня арыки находятся в красной зоне, то есть располагаются на частной территории домов. Вот как они будут эту проблему решать, чтобы пустить воду через эти частные арыки в центральную часть города? Вот эта работа мэрии, которой необходимо заняться, а не популизмом ­– вырубать деревья, потому что машины девать некуда", – заключил эколог Сергей Криворучко.