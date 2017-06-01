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Asia+: Ташкент и Душанбе продолжили процесс демаркации и делимитации общей границы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/asia-v-du...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429511-ru.html

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1 июня 2017, 17:35       Комментарии

Asia+: В Душанбе завершилась трехдневная встреча рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации таджикско-узбекской государственной границы.
На встрече были обсуждены соответствующие вопросы прохождения линии таджикско-узбекской госграницы на её оставшихся участках. По итогам встречи подписан протокол, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.
Делегацию Таджикистана на переговорах возглавлял заместитель главы МИД Махмадшариф Хакдод, узбекскую - посол по особым поручениям Ильхом Неъматов.
Между тем, согласно сообщению источника "АП" в правительственных кругах, Узбекистан и Таджикистан могут до конца текущего года полностью согласовать вопросы, связанные со спорными участками на госгранице двух государств, и подписать соответствующее межгосударственное соглашение.
Основная линия прохождения государственной границы между Таджикистаном и Узбекистаном уже согласована и скреплена Договором между двумя государствами о таджикско-узбекской Государственной границе от 2002 года, который был ратифицирован парламентами обеих сторон.
На сегодняшний день несогласованными остаются около 60 километров границы двух государств.
Протяженность государственной границы Республики Таджикистан с Республикой Узбекистан составляет 1332,9 км. Из общей протяженности речная граница составляет 105 км, сухопутная — 1227,98 км.

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