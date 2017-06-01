Kazinform: Свыше 80% поездов из Китая в Европу проходят через Казахстан

1 июня 2017, 17:41 Комментарии

Kazinform: В 2016 году через КПП "Алашанькоу-Достык" на казахстанско-китайской границе прошло рекордное количество грузовых железнодорожных составов, направляющихся из КНР в страны Центральной Азии и Европы, передает собственный корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на центральные китайские СМИ.

По данным администрации китайского КПП Алашанькоу, в 2016 году через указанный переход прошло более 1200 грузовых железнодорожных составов, направляющихся в страны Центральной Азии и Европы. Таким образом, общее количество товарных составов, прошедших через КПП с 2011 года до конца мая этого года, превысило 3000.

За первые четыре месяца 2017 года через КПП в Китай прибыло 162 грузовых железнодорожных состава, было перевезено 43 тыс. тонн грузов стоимостью 3 млрд юаней (440 млн долларов). Товарные составы доставили в Китай такую продукцию, как сухое молоко, детское питание, IT-продукты, автозапчасти, а также инженерное и медицинское оборудование.

Китай запустил 51 маршрут железнодорожных грузовых перевозок "Китай - Европа", связывающий 28 городов КНР с 29 городами 11 европейских стран. В качестве ключевой части инициативы "Один пояс, один путь" прямые товарные составы позволили значительно укрепить торговые связи между Китаем и Европой.

Как отметил в интервью собственному корреспонденту МИА "Казинформ" в Китае руководитель сухого порта "Чэнду" Чэнь Чжэнвэй, свыше 80% поездов из Китая в Европу проходят через Синьцзян-Уйгурский автономный район и Казахстан (прим. - всего в 2016 году из Китая в Европу были отправлены более 1800 поездов, а в обратном направлении - свыше 500).

Ранее также стало известно, что до июля 2017 года из железнодорожного порта "Цинбайцзян" города Чэнду юго-западной провинции Сычуань по направлениям "Китай-Казахстан-Россия" и "Китай-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция" будут отправлены первые железнодорожные грузовые составы.

Напомним, 27 февраля 2017 года в рамках рабочего визита в Китай после встречи с министром транспорта КНР Ли Сяопэном министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек написал на своей странице в Facebook, что, по экспертным оценкам, объем торговли в регионе к 2020 году достигнет 1,2 трлн. долларов. При этом товарооборот между Китаем и Европейским союзом достигнет 800 млрд. долл., а объем грузоперевозок увеличится до 170 млн. тонн. "Для нас актуальным становится развитие контейнерных перевозок из Китая по направлению в страны ЦА, России, Европы, а также в Иран и страны Ближнего Востока. Контейнерные перевозки Китай - Казахстан - Европа являются наиболее выгодным маршрутом по перевозке грузов", - написал Ж.Касымбек.