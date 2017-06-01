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Вечный огонь на площади Победы погас из-за утечки газа - мэрия

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/vechnyi-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429508-ru.html

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Премьер: Из-за коррупции сокращается площадь орошаемых пахотных земель

1 июня 2017, 17:42       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В мэрии Бишкека пояснили по какой причине вечный огонь на площади Победы погас.
Как сообщила агентству "Кабар" вице-мэр столицы Айгуль Рыскулова, огонь погас из-за отсутствия подачи газа. "Сейчас "Газпром Кыргызстан" сделал заявление о том, что они устраняют аварийную ситуацию в центре города. И как только на той части столицы будет восстановлена подача газа, вечный огонь будет включен", - сказала она.
Также А.Рыскулова сообщила, что объявление о планируемых ремонтных работах было сделано заранее.
(Фото Романа Гайнанова)

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