Вечный огонь на площади Победы погас из-за утечки газа - мэрия

1 июня 2017, 17:42 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В мэрии Бишкека пояснили по какой причине вечный огонь на площади Победы погас.

Как сообщила агентству "Кабар" вице-мэр столицы Айгуль Рыскулова, огонь погас из-за отсутствия подачи газа. "Сейчас "Газпром Кыргызстан" сделал заявление о том, что они устраняют аварийную ситуацию в центре города. И как только на той части столицы будет восстановлена подача газа, вечный огонь будет включен", - сказала она.

Также А.Рыскулова сообщила, что объявление о планируемых ремонтных работах было сделано заранее.

(Фото Романа Гайнанова)