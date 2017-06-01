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Кыргызстанские таможенники померяются силами с российскими и казахстанскими коллегами

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429507-ru.html

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1 июня 2017, 17:39       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики приглашена для принятия участия в соревнованиях по служебному двоеборью среди команд специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР) таможенных органов Российской Федерации, которые состоятся на базе Калининградской областной таможни с 3 по 8 июня 2017 года.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, проведена соответствующая работа по подбору и подготовке сотрудников таможенных органов Кыргызской Республики, проходивших службу в рядах подразделений специальных отрядов быстрого реагирования силовых структур.
В данных соревнованиях примут участие 15 команд среди сотрудников СОБР оперативных таможен ФТС Российской Федерации, а также представители СОБР Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
Для принятия участия в указанных мероприятиях от ГТС при ПКР направлена команда из 6 человек.

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