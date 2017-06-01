Кыргызстанские таможенники померяются силами с российскими и казахстанскими коллегами

1 июня 2017, 17:39 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики приглашена для принятия участия в соревнованиях по служебному двоеборью среди команд специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР) таможенных органов Российской Федерации, которые состоятся на базе Калининградской областной таможни с 3 по 8 июня 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, проведена соответствующая работа по подбору и подготовке сотрудников таможенных органов Кыргызской Республики, проходивших службу в рядах подразделений специальных отрядов быстрого реагирования силовых структур.

В данных соревнованиях примут участие 15 команд среди сотрудников СОБР оперативных таможен ФТС Российской Федерации, а также представители СОБР Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Для принятия участия в указанных мероприятиях от ГТС при ПКР направлена команда из 6 человек.