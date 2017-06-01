Кыргызстан опустился на четыре строчки и занимает 132 место в рейтинге ФИФА

1 июня 2017, 17:44 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Сборная Кыргызстана по футболу занимает 132-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Свежая версия рейтинга была опубликована сегодня, 1 июня, на сайте футбольной организации.

В рейтинге от 4 мая Кыргызстан расположился на 128 месте. В рейтинге сборных Азиатской футбольной конфедерации сборная занимает 21 место.

Лучшей командой месяца стала сборная Новой Зеландии – 95 строчка рейтинга (+17 пунктов). Худшей командой стала сборная Мавритании – 104 место (- 13 позиций).

В первой десятке сильнейших сборных мира изменений не произошло: Бразилия — лидер, за ней идут Аргентина, Германия, Чили, Колумбия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария и Испания. Соперники сборной Кыргызстана по отборочному раунду Кубка Азии расположились на следующих позициях: Индия — 100 место (0), Мьянма — 163 место (+3), Макао — 184 место (0).