Доллар США: 68.0685 (+0.0193) 
Евро: 76.0597 (+0.2529) 
Золото: 40.63 $/гр (+0.03) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Восстановлено 150 метров дороги Мырзаке-Карашоро, размытой из-за оползняВосстановлено 150 метров дороги Мырзаке-Карашоро, размытой из-за оползняВечный огонь на площади Победы погас из-за утечки газа - мэрияВечный огонь на площади Победы погас из-за утечки газа - мэрия

Кыргызстан опустился на четыре строчки и занимает 132 место в рейтинге ФИФА

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429506-ru.html

Похожие новости

Четыре года выплачивали зарплату "мертвым душам" в Академии наук

Кыргызстанские таможенники померяются силами с российскими и казахстанскими коллегами

Тело кыргызстанца обнаружено в Москве-реке

Госорганы и организации поздравляют юных кыргызстанцев с Международным днем защиты детей

Кыргызстанец утонул в Москва-реке

1 июня 2017, 17:44       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Сборная Кыргызстана по футболу занимает 132-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Свежая версия рейтинга была опубликована сегодня, 1 июня, на сайте футбольной организации.
В рейтинге от 4 мая Кыргызстан расположился на 128 месте. В рейтинге сборных Азиатской футбольной конфедерации сборная занимает 21 место.
Лучшей командой месяца стала сборная Новой Зеландии – 95 строчка рейтинга (+17 пунктов). Худшей командой стала сборная Мавритании – 104 место (- 13 позиций).
В первой десятке сильнейших сборных мира изменений не произошло: Бразилия — лидер, за ней идут Аргентина, Германия, Чили, Колумбия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария и Испания. Соперники сборной Кыргызстана по отборочному раунду Кубка Азии расположились на следующих позициях: Индия — 100 место (0), Мьянма — 163 место (+3), Макао — 184 место (0).

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум