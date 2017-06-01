Восстановлено 150 метров дороги Мырзаке-Карашоро, размытой из-за оползня

1 июня 2017, 17:45 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Министерство транспорт и дорог КР восстановило 150 метров дороги Мырзаке-Карашоро, которую размыло рекой Жазы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По их данным, 6-8 мая после непрерывных проливных дождей на 47 км автодороги Мырзаке-Карашоро сошел оползень. "Земляная масса сошла с противоположной стороны дороги и перекрыла реку Жазы. В результате чего река полностью размыла участок дороги длиной 800 метров, шириной 8 метров и высотой 3 метра", - пояснили в МЧС.

На данный участок была переброшена дорожно-строительная техника – 4 экскаватора, 6 самосвалов, погрузчик и автогрейдер, привлечены 18 рабочих.