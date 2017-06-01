Четыре года выплачивали зарплату "мертвым душам" в Академии наук

1 июня 2017, 17:48 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Последние четыре года в Институте водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук выплачивали зарплат сотрудникам, которые там не работали. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Нарушения были выявлены в ходе проверки, после обращения в прокуратуру гражданина И.Т.

Как сообщается, должностные лица указанного института с 2013 года по настоящее время незаконно начисляли зарплаты 3 фактически неработающим лицам. Затем эти деньги присваивались должностными лицами. За эти годы было присвоено 720 тысяч сомов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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На данный участок была переброшена дорожно-строительная техника – 4 экскаватора, 6 самосвалов, погрузчик и автогрейдер, привлечены 18 рабочих.