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Четыре года выплачивали зарплату "мертвым душам" в Академии наук

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/chetyre-g...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429504-ru.html

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Кредит KICB "Пять зарплат": живи на пятерку!

1 июня 2017, 17:48       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Последние четыре года в Институте водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук выплачивали зарплат сотрудникам, которые там не работали. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Нарушения были выявлены в ходе проверки, после обращения в прокуратуру гражданина И.Т.
Как сообщается, должностные лица указанного института с 2013 года по настоящее время незаконно начисляли зарплаты 3 фактически неработающим лицам. Затем эти деньги присваивались должностными лицами. За эти годы было присвоено 720 тысяч сомов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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На данный участок была переброшена дорожно-строительная техника – 4 экскаватора, 6 самосвалов, погрузчик и автогрейдер, привлечены 18 рабочих.

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