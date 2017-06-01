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В Бишкеке продолжается посадка саженцев лиственных деревьев

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429503-ru.html

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В Бишкеке облагораживают улицу Киевскую, посадили 6 кленов (фото)

1 июня 2017, 17:57       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. В рамках благоустройства улицы Киевской, а также проекта по облагораживанию территории столицы проводятся работы по установке ирригации, ремонту тротуаров, устройству парковок и посадке новых саженцев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
По улице Киевской между улицами Панфилова и Логвиненко муниципальным предприятием "Зеленстрой" была произведена посадка красного клена в количестве 6 штук.
На место посадки деревьев муниципальным предприятием "Зеленстрой" было завезено 25 кубов грунта для подготовки площади 180 квадратных метров.
Сотрудниками муниципального предприятия "Зеленстрой" производится посадка саженцев крупномерных лиственных деревьев. На данной улице, после реконструкции тротуаров, будет посажено около 100 саженцев липы (мелколистная) и 180 саженцев клена (краснолистный и остролистный). В настоящее время продолжаются подготовительные работы для посадок.
В текущем году МП "Зеленстрой" планирует посадку более 4 тысяч лиственных деревьев. Таких как, клен, дуб, катальпа, береза, ясень, каштан, тополь, платан (восточный) и липа.
В Октябрьском районе столицы планируется произвести работы по посадке 1 505 лиственных деревьев. В Первомайском районе – 338, в Ленинском районе – 1 990, в Свердловском районе – 845.

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