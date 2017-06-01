На Иссык-Куле пройдет юношеский турнир по дзюдо на Кубок Жанек Баатыра

1 июня 2017, 18:05 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В селе Тосор Иссык-Кульской области 10 июня состоится VII международный турнир по дзюдо среди юношей на Кубок Жанек Баатыра

Как сообщили агентству "Кабар" в федерации дзюдо, в турнире примут участие более 500 дзюдоистов из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России и Кыргызстана.

Организаторами данного турнира являются федерация дзюдо КР и спортивный клуб "Хидаят".