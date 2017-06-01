Нелюди среди нас — страшные истории о взрослых, мучающих детей в КР

1 июня 2017, 17:46 Комментарии

Сегодня Международный день защиты детей. Но в этой статье мы решили вспомнить о юных кыргызстанцах, которых не смогли защитить.

Требовал, чтобы мама сделала аборт Узнав, что мать ждет ребенка, Айбек заявил, что она должна сделать аборт. Женщина не выдержала и дала сыну пощечину. Он ушел из дома, сказав, что останется ночевать у друга. На следующий день Айбека нашли мертвым, рядом с телом была обнаружена записка, в которой подросток просил у мамы прощения...

В тот день женщина потеряла и нерожденного ребенка - из-за стресса у нее случился выкидыш. После смерти Айбека его родители год посещали психолога, а потом развелись. Они до сих пор винят в трагедии себя.

Статистика показывает, что за последние полтора года счеты с жизнью свели больше сотни детей и подростков в Кыргызстане. По данным правоохранительных органов, раз в четыре дня один несовершеннолетний принимает решение уйти из жизни.

Заведующая кафедрой психиатрии и наркологии КГМА Татьяна Галако утверждает, что дети решаются на суицид, поскольку не очень хорошо понимают, что такое смерть, и действуют импульсивно.

Мальчика в синей шапочке украли 6 лет назад, его ищут до сих пор В 2017 году Шабдану должно исполниться 7 лет. В тот день, когда родители видели его последний раз, на нем были пестрый свитер, зеленая безрукавка и синяя шапочка. Он играл во дворе, а родители пошли в коровник, чтобы надоить молока на обед. Вернувшись, они нашли лишь игрушки сына. В доме мальчика тоже не оказалось. Супруги бросились к ближайшему водоему, но поиски не дали результатов.

Почти все жители небольшого села Сары-Булак Нарынской области знают друг друга в лицо. Соседи рассказали, что видели какую-то женщину, которая верхом на лошади увозила мальчика, похожего на Шабдана. Семья Бейшеевых не прекращает искать сына.

Каждый год в Кыргызстане пропадает около 600 детей. Почти в 90 процентах случаев их удается найти живыми и вернуть родителям. Однако с 2001 года остаются ненайденными 38 "потеряшек".

Мужчина увез Малику в лес, обмотал скотчем и изнасиловал Малике (имя изменено) было всего три года, когда к ее родителям приехал друг семьи. Через несколько часов взрослые уехали по делам, оставив девочку со старшим братом. Гость увез Малику в лес, обмотал скотчем, изнасиловал и оставил там же.

Малышку заметили случайные прохожие, она была в тяжелом состоянии. Врачи провели девочке несколько операций. Милиция нашла насильника по горячим следам, сейчас он находится за решеткой. С Маликой периодически работают психологи.

В 2016 году, по данным органов правопорядка, жертвами сексуального насилия стали больше 100 детей. Психолог кризисного центра "Сезим" Гульмира Тюлекеева рассказывает, что чаще всего над несовершеннолетними издеваются близкие родственники. Она просит родителей уделять больше внимания детям, обращать внимание на их и свое окружение.

Дети на бишкекской свалке Айбеку 12 лет, почти год он трудится на мусорном полигоне - сортирует отходы. Соседские ребята рассказали мальчишке, что на свалке можно "поднимать" до 200 сомов в день. Родители Айбека работают на базаре, у них трое детей. Денег семье постоянно не хватает.

В первый день работы на полигоне мальчик получил 60 сомов. Отдал их отцу, сказав, что теперь будет помогать всегда. Сейчас он почти все время проводит на свалке, а школу посещает пару раз в месяц. Каждый день Айбек перебирает больше 50 килограммов мусора. Таких несовершеннолетних работников на полигоне больше десятка...

В ходе исследования проблемы детского труда, проводившегося в 2014-2015 годах, было установлено, что почти каждый третий ребенок в Кыргызстане вовлечен в запрещенную трудовую деятельность.

Сбивший школьника маршрутчик погиб через год Сына Елены и Владимира Шульгиных пять лет назад сбила маршрутка, когда он возвращался домой из школы и переходил улицу по "зебре". Андрей умер по пути в больницу в машине "скорой".

Водитель молил о прощении. Дело заводить не стали - убитым горем родителям было не до сведения счетов. А спустя год они узнали, что человек, виновный в смерти Андрюши, погиб в ДТП. Еще через год Елена потеряла супруга - он тоже стал жертвой автонаезда.

За январь-апрель этого года в республике зафиксировано 1 684 дорожно-транспортных происшествийя Под колесами авто погибли 144 взрослых и 11 детей.