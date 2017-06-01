Удивительные куклы удивительных детей

1 июня 2017, 17:35 Комментарии

К Международному дню защиты детей в музее имени Гапара Айтиева прошла третья международная ярмарка кукол.

В рамках мероприятия организована выставка кукол, изготовленных детскими руками. Бишкекчане и гости столицы смогли увидеть лучшие детские работы.

Организаторами ярмарки стали мэрия Бишкека, Министерство образования и Республиканский учебно-методический центр эстетического воспитания "Балажан".

По словам директора центра Дарьи Мусиной, целью мероприятия стало не просто сшить куклу, но и познакомиться с историей происхождения кукол.

"Дети около года присылали нам свои работы из разных регионов Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Всего было 2,5 тысячи работ. Мы выбрали 450 кукол для выставки. Поделки можно увидеть в специальном каталоге", – отметила она.

Отметим, данное мероприятие проходит уже третий год, а в этом году оно получило статус международного. Помимо ярмарки организаторы устроили концертную программу, даря улыбки детям.

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