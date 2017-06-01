Доллар США: 68.0685 (+0.0193) 
Евро: 76.0597 (+0.2529) 
Золото: 40.63 $/гр (+0.03) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

26 предприятий КР будут подставлять свою продукцию по всему Казахстану26 предприятий КР будут подставлять свою продукцию по всему КазахстануTrend: Верховный комиссар ООН поблагодарил президента Узбекистана за продвижение прав человекаTrend: Верховный комиссар ООН поблагодарил президента Узбекистана за продвижение прав человека

Удивительные куклы удивительных детей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/udivit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429499-ru.html

Похожие новости

Удивительное озеро Кель-Суу глазами казахстанской путешественницы

Урумчи - удивительный центр на "Шёлковом пути"

Головокружительно! 10 удивительных фото любимого Бишкека в формате 360

До мурашек… Удивительный Бишкек в кадре российского фотографа

Удивительный ребенок!

1 июня 2017, 17:35       Комментарии

К Международному дню защиты детей в музее имени Гапара Айтиева прошла третья международная ярмарка кукол.
В рамках мероприятия организована выставка кукол, изготовленных детскими руками. Бишкекчане и гости столицы смогли увидеть лучшие детские работы.
Организаторами ярмарки стали мэрия Бишкека, Министерство образования и Республиканский учебно-методический центр эстетического воспитания "Балажан".
По словам директора центра Дарьи Мусиной, целью мероприятия стало не просто сшить куклу, но и познакомиться с историей происхождения кукол.
"Дети около года присылали нам свои работы из разных регионов Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Всего было 2,5 тысячи работ. Мы выбрали 450 кукол для выставки. Поделки можно увидеть в специальном каталоге", – отметила она.
Отметим, данное мероприятие проходит уже третий год, а в этом году оно получило статус международного. Помимо ярмарки организаторы устроили концертную программу, даря улыбки детям.
1 of 14

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум