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МВД: При задержании криминального авторитета найден пистолет

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360839_mv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429498-ru.html

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1 июня 2017, 17:16       Комментарии

При задержании криминального авторитета по прозвищу Протез было обнаружено незаконное огнестрельное оружие марки "Пистолет Макарова". Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
Оружие было найдено у ближайшего сподвижника активного члена ОПГ, гражданина А.А., 1978 года рождения. Пистолет был со стертыми номерами, в обойме находилось пять патронов. По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 241 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов") УК КР.
Напомним, 29 мая этого года бойцы спецназа задержали активного члена ОПГ по прозвищу Протез. Захват произошел на пастбище в Аламудунском районе Чуйской области.

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