Сегодня: погас Вечный огонь, вёз в Москву героин, выдворить попрошаек

1 июня 2017, 17:30 Комментарии

В День защиты детей в столице закрыли аттракционы. Работу качелей и карусели запретила Госэкотехинспекция и этим обстоятельством были обескуражены многие родители, которые пришли со своими чадами в парки имени Ата Тюрка и Асанбай. На поднявшуюся волну недовольства инспекция ответила пресс-релизом: "Причиной закрытия стало отсутствие у их владельцев каких-либо разрешительных документов, незаконное установленное оборудование и самовольное подключение к электросетям".

Кардинальные меры также связывают с недавним инцидентом в парке Навои в городе Оше. Там 14 мая рухнула цепочная карусель, в то время как на ней катались отдыхающие. Тогда несколько человек получили травмы. Забота о безопасности дело, конечно, правильное, однако вопросы к экотехинспекции все равно остаются.

Непонятно, почему решение о закрытии аттракционов приняли только накануне, хотя с момента поломки карусели в южной столице прошло уже полмесяца. По какой причине на отсутствие разрешительных документов и прочие нарушения владельцев аттракционов чиновники закрывали глаза до сих пор. И, наконец, зная, что 1 июня народ в массовом порядке пойдет в парки с детьми, горожан можно было хотя бы предупредить о том, что аттракционы работать не будут. Ни мэрия Бишкека, ни экотехинспекция этого не сделали.

Погас Вечный огонь. Чаша на площади Победы отключена от газоснабжения в результате экстренной аварийной ситуации на трубопроводе. В компании "Газпром Кыргызстан" сообщили, что решение принималось в авральном режиме и никаких ритуалов соблюсти не удалось. Как правило, перед тем как погасить Вечный огонь, от его пламени зажигают лампаду, а уже после выполнения работ сохраненную частичку огня вновь переносят в чашу.

Видимо, авария, произошедшая на газопроводе, действительно очень серьезная. В центре Бишкека практически половина жилых кварталов лишены голубого топлива, усугубляет ситуацию еще и то, что в многоквартирных домах сейчас нет горячей воды. По предварительным данным, временные работы на газораспределительных сетях продлятся до 6 июня.

Канату Исаеву предъявлены обвинения по еще одному эпизоду. Коррупционное дело депутата обрастает новыми любопытными подробностями. На этот раз инкриминируемые деяния касаются культурного учреждения. Следствием установлено, что Исаев будучи мэром Токмака незаконно передал в частную собственность здание государственной библиотеки вместе с земельным участком. Продали объект дешево, всего за 572 тысячи сомов, в то время как реальная его стоимость превышала миллион.

Кстати, материалы по этому эпизоду были утрачены в Чуйской областной прокуратуре. Дело восстанавливала ГП совместно с ГКНБ. Напомним, ранее были преданы огласке другие факты, касающиеся коррупционного прошлого Исаева. Следствие располагает фактами, что он, занимая пост мэра Токмака, надавил на депутатов местного кенеша и с их согласия продал в частную собственность муниципальную землю под строительство торгового центра. Также Исаев в сговоре с другими должностными лицами незаконно передал выполнение подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета аффилированной с ними частной компании. После предъявления обвинений с Каната Исаева взята подписка о невыезде.

Вез наркоту из Оша в Москву. На кыргызско-казахской границе на пункте пропуска "Айша биби" задержан курьер, перевозивший более 15 килограммов героина. По данным Комитета национальной безопасности Казахстана, запрещенный груз был расфасован по брикетам и уложен в тайники, оборудованные в машине. Зелье дельцы спрятали под передней панелью автомобиля и в полости ребра жесткости. Наркотики обнаружили при помощи специального досмотрового комплекса.

По данным экспертизы, выявленное порошкообразное вещество является героином. Общий вес составляет 15 килограммов 401 грамм. Как сообщили СМИ со ссылкой на КНБ Казахстана, установлено, что курьер должен был доставить наркотики из Оша в Москву на автомобиле. Для пересечения границы злоумышленники выбрали пункт пропуска "Айша биби", который расположен на международной трассе Талас - Тараз.

Попрошаек выдворяют из Кыргызстана. Из республики будут депортированы 33 иностранца, которые просили подаяния на улицах Бишкека. Всех задержанных сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и направили материалы в судебные органы. Все процедуры по депортации проводятся на основании решений, правомочность которых подтверждена служителями Фемиды.

Милиция ежедневно задерживает граждан из сопредельных государств, которые занимаются этим профессионально на перекрестках с инвалидными колясками или с малолетними детьми на руках. "Работа по выявлению лиц, нарушивших порядок пребывания в столице, продолжается", - сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

Милиционер на спецмашине сбил школьницу. Это случилось в Кара-Суйском районе. Сотрудник патрульной милиции на служебном авто наехал на ученицу шестого класса. Об этом редакции Zanoza.kg сообщили в УВД Ошской области. ДТП произошло 31 мая примерно в 20.00 на автодороге Ош - Исфана в районе села Кызыл-Кыштак.

"Девочка выбежала на дорогу неожиданно. В связи с этим милиционер не успел среагировать. Он сам отвез ее в больницу и сообщил об инциденте в РУВД. Сейчас школьница находится в больнице, у нее сломана нога. В отношении милиционера проводится служебное расследование", - сообщили в УВД Ошской области.