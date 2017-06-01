Гольф в массы. В Бишкеке открыли первую школу для детей

1 июня 2017, 17:37 Комментарии

Сегодня, 1 июня, состоялось открытие первой в Кыргызстане школы гольфа для детей и всех желающих. Отметим, гольф в Кыргызстане начал свое развитие 10 лет назад, однако на любительском уровне и зачастую как развлечение.

Позже создали Федерацию гольфа страны, после - чемпионат, а последние несколько лет кыргызстанцы регулярно участвуют на официальных чемпионатах Азии и мира.

Сегодня на открытии школы гольфа для детей гостей приветствовали директор Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Саламат Эргешов, президент Федерации гольфа Кыргызстана Алексей Конев, посол Великобритании в Кыргызстане Робин Орд-Смит и другие.

В своем выступлении Аманкулов поздравил с Международным днем защиты детей и отметил, что открытие школы гольфа приурочено именно к этому дню. "По просьбе федерации мы предоставили два штата для тренеров по гольфу на базе СДЮСШОР Аламудунского района, чтобы они учили детей. Мы будем всячески поддерживать в дальнейшем, в пределах своих возможностей, а лучших спортсменов отправлять на международные состязания", - добавил он.

Также Аманкулов сказал, что в развитии гольфа в стране как вида спорта есть большой вклад нынешнего президента федерации Конева. "Если бы каждый президент федерации искренне, как Алексей Валерьянович, любил и развивал свой вид спорта, то Кыргызстан поднялся бы на новый и качественный уровень", - заключил он.

По словам Эргешова, гольф с прошлого года вошел в программу Олимпийских игр и отныне игроков Кыргызстана НОК будет поддерживать. Он добавил, что поддержка возможна в любых обучающих семинарах по линии олимпийского комитета, повышение квалификации тренеров. "Надеюсь, воспитанники этой школы станут участниками Олимпийских игр в Токио-2020", - сказал генсек НОК.

После всех поздравительных речей для гостей была организована концертная программа. А также были проведены викторины на знание правил о гольфе в целом, и большинство из призов выиграли дети.

По словам инструктора новой школы Талгата Сугирбекова, в первый набор записались около 40 детей, которые обучаются от двух недель до одного месяца. "У них уже есть успехи в результатах и первый их выезд состоится в Алматы на ежегодный турнир", - добавил он.

На сегодня в этой школе всего два тренера, которые недавно прошли обучение у казахстанских инструкторов, имеющие сертификаты международного уровня. Помимо этого, более 20 детей села Кара-Жыгач, где расположен гольф-клуб, будут заниматься бесплатно в качестве подарка местным жителям.

Как отметил президент федерации Конев, школу мечтали открыть в течение 10 лет. Однако не удавалось по нескольким причинам, во-первых, раньше не было тренировочного поля, в это году его построили. Во-вторых, дефицит профессиональных инструкторов.

Для новой школы также федерация закупила новый инвентарь, клюшки различных размеров. Первые состязания для воспитанников школы пройдут через несколько месяцев.

По мнению Конева, в Кыргызстане можно развивать гольф-туризм, у которого в последнее время в азиатских странах большая перспектива. "В Таиланде и Малайзии гольф-индустрия приносит более 800 млн долларов дохода этим странам. Есть огромный потенциал и для нашей страны, стоит только приложить усилия", - заключил он.