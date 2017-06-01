Trend: Верховный комиссар ООН поблагодарил президента Узбекистана за продвижение прав человека

1 июня 2017, 17:31 Комментарии

Trend: Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн направил послание президенту Шавкату Мирзияеву с выражением благодарности за продвижение прав человека в Узбекистане.

"Хотел бы поблагодарить Вас за Вашу личную приверженность и усилия по продвижению прав человека в Узбекистане, в частности принятию Стратегии действий на 2017-2021 годы, осуществлению судебно-правовых реформ, а также отмене процедуры выездных виз", - говорится в обнародованном Национальным информагентством (УзА) послании.

"Этот визит дал мне возможность понять сложности и вызовы при всесторонней реализации прав человека в Узбекистане и определить возможные области, в которых мое Управление может оказать дальнейшую поддержку властям, гражданскому обществу, национальному правозащитному учреждению и международному сообществу", - отметил Зейд Раад аль-Хусейн.

Он заверил, что отделение Управления Верховного комиссара ООН по Центральной Азии "предоставит Узбекистану непосредственную поддержку в регионе".

Как сообщалось, 10-11 мая делегация управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) во главе с Верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раадом аль-Хусейном посетила Узбекистан.

Верховного комиссара ООН по правам человека принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В ходе визита Зейд Раад аль-Хусейн провел встречи в парламенте, правительстве, с представителями гражданского общества и СМИ.