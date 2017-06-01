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Три московских аэропорта проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tri-mosko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429494-ru.html

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1 июня 2017, 17:10       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Аэропорты Шереметьево, Внуково, и Домодедово проверяют на предмет угрозы взрыва после анонимного звонка, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО.
Ранее в управлении сообщили о проверке аэропортов Шереметьево и Внуково после анонимного звонка.
"В полицию поступило анонимное сообщение, после которого сотрудники полиции ведут проверочные мероприятия в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково", — сказал собеседник агентства.
Источник РИА Новости

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