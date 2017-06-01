Три московских аэропорта проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва

1 июня 2017, 17:10 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Аэропорты Шереметьево, Внуково, и Домодедово проверяют на предмет угрозы взрыва после анонимного звонка, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО.

Ранее в управлении сообщили о проверке аэропортов Шереметьево и Внуково после анонимного звонка.

"В полицию поступило анонимное сообщение, после которого сотрудники полиции ведут проверочные мероприятия в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково", — сказал собеседник агентства.

Источник РИА Новости