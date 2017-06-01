Юношеская сборная Бишкека по футболу узнала своих соперников на турнире Istanbul Cup 2017

1 июня 2017, 17:13 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Определились соперники юношеской сборной Бишкека по футболу на международном турнире Istanbul Cup 2017 в Турции.

Как сообщил руководитель делегации Мейирхан Аманбеков, 31 мая состоялась жеребьевка турнира, на которой 8 команд из Турции, Болгарии, Косово, Македонии и Кыргызстана были разделены на две группы.

По воле жребия сборная Бишкека под руководством тренера Келкеля Анарбекова попала в группу А, где сыграет с командами "Локомотив" (Болгария), "Алтынорду" (Турция) и "Хотспордер" (Турция).

В группе В сыграют "Хотспордер-2", "Виннер" (Косово), "Академия Пандева" (Македония) и "Галатасарай" (Турция).

С 2 по 3 июня пройдут матчи группового этапа. В первом туре сборная Бишкека проведет поединок против "Хотспордера".

"Команды, занявшие первые места в своих группах, 4 июня сыграют в финале. Команды, занявшие вторые места в своих группах, разыграют между собой бронзовые медали. Также запланированы матчи за 5 и 7 место", - отметил М.Аманбеков.

В составе сборной Бишкека в Стамбуле будет играть Улан Дуйшонкулов, который в 2017 году будет представлять Кыргызстан в международном детском социальном проекте "Футбол для дружбы".