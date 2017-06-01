Доллар США: 68.0685 (+0.0193) 
Евро: 76.0597 (+0.2529) 
Золото: 40.63 $/гр (+0.03) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Госорганы и организации поздравляют юных кыргызстанцев с Международным днем защиты детейГосорганы и организации поздравляют юных кыргызстанцев с Международным днем защиты детейТри московских аэропорта проверяют после анонимного звонка с угрозой взрываТри московских аэропорта проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва

Юношеская сборная Бишкека по футболу узнала своих соперников на турнире Istanbul Cup 2017

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/iunoshesk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429493-ru.html

Похожие новости

На Иссык-Куле пройдет юношеский турнир по дзюдо на Кубок Жанек Баатыра

В Бишкеке продолжается посадка саженцев лиственных деревьев

Гольф в массы. В Бишкеке открыли первую школу для детей

В Бишкеке на ярмарке кукол представили более 4,5 тыс поделок

Сборная КР по футболу опустилась на четыре строчки в рейтинге FIFA

1 июня 2017, 17:13       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Определились соперники юношеской сборной Бишкека по футболу на международном турнире Istanbul Cup 2017 в Турции.
Как сообщил руководитель делегации Мейирхан Аманбеков, 31 мая состоялась жеребьевка турнира, на которой 8 команд из Турции, Болгарии, Косово, Македонии и Кыргызстана были разделены на две группы.
По воле жребия сборная Бишкека под руководством тренера Келкеля Анарбекова попала в группу А, где сыграет с командами "Локомотив" (Болгария), "Алтынорду" (Турция) и "Хотспордер" (Турция).
В группе В сыграют "Хотспордер-2", "Виннер" (Косово), "Академия Пандева" (Македония) и "Галатасарай" (Турция).
С 2 по 3 июня пройдут матчи группового этапа. В первом туре сборная Бишкека проведет поединок против "Хотспордера".
"Команды, занявшие первые места в своих группах, 4 июня сыграют в финале. Команды, занявшие вторые места в своих группах, разыграют между собой бронзовые медали. Также запланированы матчи за 5 и 7 место", - отметил М.Аманбеков.
В составе сборной Бишкека в Стамбуле будет играть Улан Дуйшонкулов, который в 2017 году будет представлять Кыргызстан в международном детском социальном проекте "Футбол для дружбы".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум