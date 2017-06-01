Семилетний Эрмек продает "цветы" из шариков, чтобы погасить кредит матери

1 июня 2017, 16:50 Комментарии

Возле одного из торговых центров в Бишкеке каждый вечер появляется мальчик с охапкой воздушных шариков, скрученных в форме цветов, которые он продает прохожим. Редакция Sputnik Кыргызстан выяснила, что мальчика зовут Эрмек и ему семь лет. Ребенок содержит всю семью - больную прабабушку, бабушку, полуторагодовалую сестру и пятилетнего брата. А еще выплачивает кредит, взятый матерью.

"Бабушка делает "цветы" из шаров, а я их продаю. Надо кормить семью", - сказал Эрмек корреспонденту Sputnik.

Бабушка мальчика Айсулуу Абдурахманова подтвердила, что на заработанные им деньги выживают все близкие.

"Два года назад умер зять. Дочь, оставшись одна с тремя детьми, переехала из Джалал-Абада в Бишкек. Взяла кредит в 100 тысяч сомов - хотела заниматься торговлей, но ее постигла неудача. Чтобы погасить кредит, она уехала на заработки в Россию, и там потеряла паспорт. Теперь не может ни устроиться на работу, ни вернуться. Последний раз она выходила на связь в марте, сейчас даже не знаем, что с ней", - рассказала пожилая женщина.

Она добавила, что ежемесячные выплаты по кредиту составляют 7,5 тысячи сомов.

"Я начала вязать теплые носки и другую одежду и продавать возле роддомов. Но торговля шла слабо, вещи не пользовались спросом. Тогда я стала брать с собой Эрмека, чтобы он продавал "цветы" из шаров. Такие "букеты" хорошо продаются, поэтому я и перестала вязать", - призналась Абдурахманова.

В день Эрмек продает до 100 "цветов". Если торговля идет особенно бойко, мальчик даже позволяет себе полакомиться мороженым. Заметно, что он очень скучает по матери и тяжело переносит разлуку.

Сегодня, в Международный день защиты детей, пользователи соцсетей, распространившие информацию о ребенке, проведут флешмоб, во время которого будут покупать у Эрмека "цветы".