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Семилетний Эрмек продает "цветы" из шариков, чтобы погасить кредит матери

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429488-ru.html

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1 июня 2017, 16:50       Комментарии

Возле одного из торговых центров в Бишкеке каждый вечер появляется мальчик с охапкой воздушных шариков, скрученных в форме цветов, которые он продает прохожим. Редакция Sputnik Кыргызстан выяснила, что мальчика зовут Эрмек и ему семь лет. Ребенок содержит всю семью - больную прабабушку, бабушку, полуторагодовалую сестру и пятилетнего брата. А еще выплачивает кредит, взятый матерью.
"Бабушка делает "цветы" из шаров, а я их продаю. Надо кормить семью", - сказал Эрмек корреспонденту Sputnik.
Бабушка мальчика Айсулуу Абдурахманова подтвердила, что на заработанные им деньги выживают все близкие.
"Два года назад умер зять. Дочь, оставшись одна с тремя детьми, переехала из Джалал-Абада в Бишкек. Взяла кредит в 100 тысяч сомов - хотела заниматься торговлей, но ее постигла неудача. Чтобы погасить кредит, она уехала на заработки в Россию, и там потеряла паспорт. Теперь не может ни устроиться на работу, ни вернуться. Последний раз она выходила на связь в марте, сейчас даже не знаем, что с ней", - рассказала пожилая женщина.
Она добавила, что ежемесячные выплаты по кредиту составляют 7,5 тысячи сомов.
"Я начала вязать теплые носки и другую одежду и продавать возле роддомов. Но торговля шла слабо, вещи не пользовались спросом. Тогда я стала брать с собой Эрмека, чтобы он продавал "цветы" из шаров. Такие "букеты" хорошо продаются, поэтому я и перестала вязать", - призналась Абдурахманова.
В день Эрмек продает до 100 "цветов". Если торговля идет особенно бойко, мальчик даже позволяет себе полакомиться мороженым. Заметно, что он очень скучает по матери и тяжело переносит разлуку.
Сегодня, в Международный день защиты детей, пользователи соцсетей, распространившие информацию о ребенке, проведут флешмоб, во время которого будут покупать у Эрмека "цветы".

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