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ГКНБ: Депутату ЖК Канату Исаеву предъявлено обвинение еще по одному факту

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360836_gk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429485-ru.html

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Депутату Канату Исаеву предъявлено еще одно обвинение

Канату Исаеву предъявлено еще одно обвинение в коррупции

1 июня 2017, 16:50       Комментарии

Депутату Жогорку Кенеша Канату Исаеву предъявлено обвинение еще по одному факту и приобщено к основному уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.
25 мая 2017 года Следственным управлением комитета нацбезопасности в рамках восстановленного уголовного дела, возбужденного в 2010 году ГСБЭП, Исаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 303 ч.1 (коррупция) УК КР.
Ранее уголовное дело по данному эпизоду было утеряно в Чуйской областной прокуратуре. Дело восстановлено Генеральной прокуратурой и ГКНБ.
Из материалов следует, что Исаев, являясь мэром г. Токмак, действуя по предварительному сговору совместно с другими должностными лицами мэрии, незаконно реализовали по заниженной стоимости в частную собственность здание государственной библиотеки - филиала ЦБС № 1 (Центральная библиотечная система) вместе с земельным участком площадью 500 квадартных метров за 572 116 сомов.
Согласно заключению комиссионной судебно-строительно-технической экспертизы рыночная стоимость указанного здания на 2010 год составляла более миллиона сомов.
В результате вышеуказанных незаконных действий Исаева и других лиц государству нанесен ущерб в крупном размере.
Данное уголовное дело соединено в одно производство с основным уголовным делом в отношении депутата ЖК и других лиц в совершении коррупции по трем эпизодам.
Напомним, 11 мая 2017 года в отношении обвиняемого Исаева следственным органом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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