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Праздничные мечты детей с туберкулезом

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360841_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429484-ru.html

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В Бишкеке в честь международного дня защиты детей прошло праздничное мероприятие

В Бишкеке ко Дню защиты детей пройдет ряд праздничных мероприятий

1 июня 2017, 17:04       Комментарии

В Международный день защиты детей в Национальном центре фтизиатрии прошёл праздник для детей с туберкулезом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Мероприятие организовано при поддержке студентов КГМА им. Ахунбаева, проекта USAID "Победим туберкулез" и Национального Общества Красного Полумесяца.
"В детском отделении Национального центра фтизиатрии сейчас находится на лечении 32 ребёнка, - рассказала его заведующая Айсалкын Тешебаева. – Это дети с туберкулезом и контактные дети, чьи родители больны туберкулезом, есть дети из неблагополучных семей, а также воспитанники детских домов. Практически половина из всех наших маленьких пациентов имеют тяжелую, так называемую мультирезистентно устойчивую форму туберкулеза (МЛУ/ТБ), которая лечится долгие месяцы, поэтому в нашем отделении дети и живут, и учатся. Спасибо спонсорам из Национального Общества Красного Полумесяца, которые подарили нам большой телевизор и уличную игровую площадку. Нам, конечно, очень тесно в отделении. Нет игровой комнаты, устарели мягкий и твердый инвентарь, желательно обзавестись новыми кроватями, тумбочками и шкафчиками и другими нужными вещами. Вот такие у нас праздничные мечты и, конечно, чтобы дети поскорее выздоравливали".
По словам Халитжан - мамы годовалого Ариета из Таласа, они с сыном попали в больницу в апреле текущего года. Сначала заболел отец мальчика, потом сама Халитжан, когда они проживали в Москве. Туберкулез распознали только по приезде на родину. У хозяина семьи обнаружили МЛУ/ТБ, он пролежал в стационаре шесть месяцев, а после перенесенного гриппа и осложнения умер. Вскоре заболел и ее младший сын, за здоровье которого теперь борются врачи и сама Халитжан. Одна надежда на то, что своевременно распознали и начали лечение ребенка, и что туберкулез все-таки излечим.

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