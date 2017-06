"Liter.kz": В Узбекистане запретили GTA, Mortal Kombat и еще 32 игры

1 июня 2017, 16:38 Комментарии

Агентство по интеллектуальной собственности Узбекистана опубликовало список компьютерных игр, которые не рекомендуются к ввозу, воспроизведению (изготовлению) и распространению на территории страны.

В перечне указаны 34 игры, в том числе, такие игры как Postal 2, Phantasmagoria, Grand Theft Auto, San Andreas, Carmageddon, Mass effect, Dead space, Naughty bear, Mafia II, Call of duty: Black ops, Kane and Leanch 2: Dog days, Castlevania: Lords of Shadow, Dead Rising, Manhunt, Mortal Kombat X, Dead by Daylight, Bone Town, Shadow Warrior и так далее.

Решение было основано на Положении о лицензировании видов деятельности по воспроизведению, реализации, прокату аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ, изготовлению фонограмм и лицензионного соглашения с лицензиатом.

Пункт 3 лицензионного соглашения предусматривает обязательства лицензиата "по недопущению воспроизведения, реализации, проката программ для ЭВМ, которые могут быть использованы для пропаганды насилия, порнографии, подрыва безопасности и общественно-политической стабильности в стране, гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия, распространения недостоверной информации об Узбекистане и искажения его исторических, культурных и духовных ценностей".

"Литер"

29.05.17