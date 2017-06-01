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В Бишкеке на ярмарке кукол представили более 4,5 тыс поделок

 

Фотографии: kabar.kg

          

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429482-ru.html

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1 июня 2017, 17:06       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Роман Гайнанов - Кабар/. В Бишкеке проходит "Ярмарка кукол-3", организованная по итогам конкурса детских поделок.
В этом году конкурс проводится уже в третий раз, расширяется география охвата стран-участников Международного конкурса. В конкурсе представлены работы детей из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана.
Сегодня на конкурсе представлено около тысячи работ, выполненных в самых разных техниках -"монтана", "чий куурчак", валяние из шерсти, "тряпиенс", "папье-маше", оригами, вязание, квилинг и так далее.
Компетентное жюри во главе с Народным художником КР Юристанбеком Шыгаевым строго рассматривало каждую работу и выбрало лучшие из многих.
В семи номинациях свои работы показали дети и подростки в возрасте 8-17 лет. Оригинальные рукодельные чудеса сотворили Рита Полковников из Каракола, Ассоль Кочконова, Нургиза Ильясовна, Бермет Карабаева из "Балажана", Настя Алещенко, Малика Мусаева из Казахстана, Вика Аншакова из Узбекистана и еще четыре с половиной сотни юных художников.
Сегодня на итоговой выставке на суд широкого зрителя в Музее ИЗО имени Гапара Айтиева представлено более 4500 лучших работ.

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