В Бишкеке на ярмарке кукол представили более 4,5 тыс поделок

1 июня 2017, 17:06 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Роман Гайнанов - Кабар/. В Бишкеке проходит "Ярмарка кукол-3", организованная по итогам конкурса детских поделок.

В этом году конкурс проводится уже в третий раз, расширяется география охвата стран-участников Международного конкурса. В конкурсе представлены работы детей из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана.

Сегодня на конкурсе представлено около тысячи работ, выполненных в самых разных техниках -"монтана", "чий куурчак", валяние из шерсти, "тряпиенс", "папье-маше", оригами, вязание, квилинг и так далее.

Компетентное жюри во главе с Народным художником КР Юристанбеком Шыгаевым строго рассматривало каждую работу и выбрало лучшие из многих.

В семи номинациях свои работы показали дети и подростки в возрасте 8-17 лет. Оригинальные рукодельные чудеса сотворили Рита Полковников из Каракола, Ассоль Кочконова, Нургиза Ильясовна, Бермет Карабаева из "Балажана", Настя Алещенко, Малика Мусаева из Казахстана, Вика Аншакова из Узбекистана и еще четыре с половиной сотни юных художников.

Сегодня на итоговой выставке на суд широкого зрителя в Музее ИЗО имени Гапара Айтиева представлено более 4500 лучших работ.