IFC: В ЦА цифровые технологии не развиты из-за того, что Интернет mainstream обходит регион

1 июня 2017, 16:58 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Группа представителей Всемирного банка работает с правительствами Афганистана и Кыргызстана с целью повышения доступа к интернету путем стимулирования частных инвестиций в инфраструктуру и оказания помощи в усовершенствовании государственного регулирования.

Как сообщила представитель этой Группы Кымбат Ыбышова, в рамках данной инициативы, IFC, входящая в Группу Всемирного Банка, организовала круглый стол "Преобразование из внутриконтинентальной страны в коммуникационный транзитный узел: соединение Центральной Азии к глобальной цифровой экономике". В мероприятии приняли участие представители Правительства двух стран и частного сектора. Они обсудили способы улучшения доступа к интернет услугам и использованию соответствующей инфраструктуры для улучшения экономических возможностей и предоставления государственных услуг.

Моаззам Мекан, региональный руководитель IFC по Центральной Азии, отметил, что обеспечение всеобщей доступности интернета содействует приоритетам IFC по развитию предпринимательства и улучшения качества государственных услуг путем их автоматизации. "Наша деятельность в этой сфере направлена на обеспечение доступности информационно-коммуникационных технологий для частного сектора и поддержка бизнес-инновации, основанные на цифровых технологиях".

Доступ к высокоскоростному интернету по-прежнему ограничен и является дорогостоящим для физических и юридических лиц в странах Центральной Азии, в основном потому, что большая часть мирового интернет-трафика идет в обход данного регион. Например, согласно данным отчета Всемирного банка "Доклад о мировом развитии 2016: Цифровые дивиденды", 60% населения Центральной Азии не имеют доступа к интернету. Пользователи в Кыргызстане и Таджикистана платят по повышенным расценкам за низкокачественные интернет услуги.

Содействие развитию инфраструктуры, стимулирование рыночной конкуренции и обеспечение соответствующей политики и нормативной базы может помочь странам получить все выгоды от возможностей, предоставляемых интернетом.

"Развитие экономически эффективных связей в регионе повлечет снижение цен для потребителей и улучшение надежности цифровых услуг. Это будет способствовать появлению новых рабочих мест, развитию инноваций и экономическому росту" - отметил Глава Офиса Всемирного банка в Кыргызской Республике Жан-Мишель Хаппи.

О Группе Всемирного банка

Группа Всемирного банка является одним из крупнейших в мире источников финансирования и знаний для развивающихся стран. Она состоит из пяти тесно связанных между собой учреждений: Международного банк реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциации развития (МАР), которые в совокупности образуют Всемирный банк, а также Международной финансовой корпорации (IFC), Агентства по гарантиям многосторонних инвестиций (MIGA) и Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID). Каждый институт играет определенную роль в миссии по борьбе с бедностью и повышению уровня жизни людей в развивающихся странах. Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите www.worldbank.org www.miga.orgwww.ifc.org.