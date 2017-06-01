Сборная КР по футболу опустилась на четыре строчки в рейтинге FIFA

1 июня 2017, 16:41 Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. Сборная Кыргызстана по футболу опустилась на четыре позиции в рейтинге FIFA и теперь занимает 132-е место.

Новый рейтинг был опубликован в четверг. В прежнем кыргызстанцы занимали 128-е место.

В первой десятке сильнейших сборных мира без изменений: Бразилия, Аргентина, Германия, Чили, Колумбия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария и Испания. Лучшей командой месяца стала сборная Новой Зеландии, занявшая 95-ю строчку (17 пунктов вверх). Худшей признана сборная Мавритании - 104-е место (минус 13 позиций).

В рейтинге Азиатской футбольной конфедерации Кыргызстан занимает 21-е место. Ближайший соперник отечественной сборной - команда Индии - на 100-й позиции.

Следующее обновление рейтинга запланировано на 6 июля, а 13 июня кыргызстанская команда проведет в Бенгалоре (Индия) игру в рамках отборочного раунда Кубка Азии - 2019.