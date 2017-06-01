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Сборная КР по футболу опустилась на четыре строчки в рейтинге FIFA

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429479-ru.html

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1 июня 2017, 16:41       Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. Сборная Кыргызстана по футболу опустилась на четыре позиции в рейтинге FIFA и теперь занимает 132-е место.
Новый рейтинг был опубликован в четверг. В прежнем кыргызстанцы занимали 128-е место.
В первой десятке сильнейших сборных мира без изменений: Бразилия, Аргентина, Германия, Чили, Колумбия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария и Испания. Лучшей командой месяца стала сборная Новой Зеландии, занявшая 95-ю строчку (17 пунктов вверх). Худшей признана сборная Мавритании - 104-е место (минус 13 позиций).
В рейтинге Азиатской футбольной конфедерации Кыргызстан занимает 21-е место. Ближайший соперник отечественной сборной - команда Индии - на 100-й позиции.
Следующее обновление рейтинга запланировано на 6 июля, а 13 июня кыргызстанская команда проведет в Бенгалоре (Индия) игру в рамках отборочного раунда Кубка Азии - 2019.

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