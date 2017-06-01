Кыргызстан обогнал США и Китай в рейтинге миролюбивых стран

1 июня 2017, 16:44 Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. В рейтинге Global Peace Index (Глобальный индекс миролюбия), представленном Лондонским институтом экономики и мира, Кыргызстан занял 111-е место.

По сравнению с прошлым годом страна сумела обновить свои позиции на 13 показателей, оставив позади такие державы, как США (114-е место) и Китай (116-е).

Всемирный рейтинг представляется ежегодно с 2007-го. При его составлении учитываются такие показатели, как экономическая и политическая стабильность в государстве, соблюдение прав человека, участие в миротворческих операциях, уровень убийств и влияния терроризма. В этом году исследователи проанализировали ситуацию в 163 странах.

Лидером списка миролюбивых государств девятый раз стала Исландия. За ней идут Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания. Самой опасной страной признана Сирия, на втором и третьем местах Ирак и Афганистан.

Среди республик Центральной Азии наиболее безопасным объявлен Казахстан, который поднялся с 75-й на 72-ю позицию. На втором месте расположился Узбекистан, обновивший свои показатели на восемь строчек (101-е). На третьем - Кыргызстан, обогнавший в этом году Таджикистан (118-е) и Туркменистан (119-е).

Global Peace Index - рейтинг, разработанный социологами и экономистами из международной группы экспертов Института мира вместе с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета, характеризующий, по их мнению, уровень безопасности проживания в странах и регионах.