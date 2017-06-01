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Кыргызстанец утонул в Москва-рекеКыргызстанец утонул в Москва-рекеСборная КР по футболу опустилась на четыре строчки в рейтинге FIFAСборная КР по футболу опустилась на четыре строчки в рейтинге FIFA

Кыргызстан обогнал США и Китай в рейтинге миролюбивых стран

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429478-ru.html

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Кыргызстанец утонул в Москва-реке

1 июня 2017, 16:44       Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. В рейтинге Global Peace Index (Глобальный индекс миролюбия), представленном Лондонским институтом экономики и мира, Кыргызстан занял 111-е место.
По сравнению с прошлым годом страна сумела обновить свои позиции на 13 показателей, оставив позади такие державы, как США (114-е место) и Китай (116-е).
Всемирный рейтинг представляется ежегодно с 2007-го. При его составлении учитываются такие показатели, как экономическая и политическая стабильность в государстве, соблюдение прав человека, участие в миротворческих операциях, уровень убийств и влияния терроризма. В этом году исследователи проанализировали ситуацию в 163 странах.
Лидером списка миролюбивых государств девятый раз стала Исландия. За ней идут Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания. Самой опасной страной признана Сирия, на втором и третьем местах Ирак и Афганистан.
Среди республик Центральной Азии наиболее безопасным объявлен Казахстан, который поднялся с 75-й на 72-ю позицию. На втором месте расположился Узбекистан, обновивший свои показатели на восемь строчек (101-е). На третьем - Кыргызстан, обогнавший в этом году Таджикистан (118-е) и Туркменистан (119-е).
Global Peace Index - рейтинг, разработанный социологами и экономистами из международной группы экспертов Института мира вместе с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета, характеризующий, по их мнению, уровень безопасности проживания в странах и регионах.

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