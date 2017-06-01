В селе Орнок Иссык-Кульского района открылась новая школа

1 июня 2017, 16:16 Комментарии

1 июня, в Международный день защиты детей в селе Орнок Иссык-Кульской области открылась новая средняя школа. Со знаменательным событием местных жителей поздравил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, сообщает пресс-служба правительства.

По данным Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства строительные работы начаты в 2014 году. Школа состоит из двух этажей и рассчитана на 225 учебных мест.

"Если в 2010 году на образование выделялось 11,9 млрд сомов, то в 2016 году эта сумма составила 35,7 млрд сомов, что является очень хорошим показателем. В Кыргызстане большинство школ были построены в 50-60-х годах прошлого века, есть школы и старее. Понимая эту проблему, государство каждый год уделяет пристальное внимание данному вопросу", – подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр отметил, что за последние шесть лет ведется активное строительство школ, детских садов и других социальных объектов.

"С 2016 года в два раза увеличилось финансирование на строительство социальных объектов, сумма составила 5,4 млрд сомов. В 2016 году построено 77 новых школ, где уже обучаются дети. Это говорит о том, что мы думаем о будущем поколении. Таким сферам как образование, медицина и культура и в дальнейшем будет уделено большое внимание", – добавил премьер.

В церемонии открытия средней школы приняли участие министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева, полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев, депутаты Жогорку Кенеша КР и другие.

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