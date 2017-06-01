Семья, где проживает более сотни ребят, отпраздновала День защиты детей

1 июня 2017, 16:21 Комментарии

Сегодня, 1 июня, в День защиты детей в Бишкеке в так называемой детской деревне прошло праздничное мероприятие. Все внимание приковано к ребятам, которые остались без попечения родителей. Как альтернатива, они живут в семейной форме опеки. Сюда детей направляют органы поддержки семьи и сейчас здесь живут более сотни детей.

Стоит отметить, это не интернат, а самый настоящий дом. И сегодня эта одна большая семья устроила себе традиционный праздник.

"Это у нас ежегодное мероприятие, оно проходит раз в год. Таким образом мы приучаем наших детей к здоровому образу жизни. Хотим, чтобы это было весело и интересно. Мы собираемся каждый год либо в Чолпон-Ате, либо в Бишкеке, в зависимости от очереди, и в легкой форме соревнуемся в разных видах спорта", - рассказала специалист отдела по связям с общественностью детской деревни SOS Зия Грана.

Стоит отметить, организация спортивных мероприятий помогает увидеть огромный потенциал у юных спортсменов.

В детской деревне не ходят строем на обед, в каждом коттедже есть свой распорядок. Следит за всеми воспитатель - SOSмама, она постоянно находится с детьми, и днем и ночью и выполняет все функции обычного родителя. Готовит, стирает, убирает, помогает с уроками и даже летом ездят к ее родственникам в гости.

"Это образ жизни, а не воспитание. У меня на данный момент шестеро детей. Старшему 15 лет, младшему шесть, а всего в течение работы я воспитала 20 детей. Я бы не сказала, что это работа - это образ жизни, у нас это как в обычной семье. Делятся эмоциями, рассказывают про свою первую любовь, с кем дружат, какие успехи. Как обычная семья, я как обычная мама. Если кто-то болеет, уже больше внимания уделяю, кто-то радуется, тоже вместе радуешься. Я не считаю, что это мои воспитанники, они мои дети", - рассказала SOSмама Чинара Бердибаева.

После того как уже подросткам исполняется 16 лет, они покидают деревню и переезжают в дома молодежи, которые работают по такому же принципу. И там за детьми приглядывают наставники. Они следят за тем, чтобы молодые люди получали высшее образование и трудоустраивались.

"Второй этап молодежной программы заканчивается в возрасте 19-20 лет. Ребенок уже переходит в самостоятельную жизнь, то есть программа полного независимого проживания. Эта программа нацелена на то, чтобы сделать из ребенка достаточно самостоятельную личность, который сможет самостоятельно жить вне деревни. То есть он достиг совершеннолетия, он получил образование и все социальные навыки, чтобы жить независимо. Мы его через эту программу проводим и до 23 лет сопровождаем. После он уже выходит из системы полностью экипированным. Обладает потенциалом работать и имеет стабильную работу, которая может его кормить", - рассказала директор филиала детской деревни SOS Бишкек Оксана Орозбаева.

Как говорят работники данного общественного фонда, многие выпускники после завершения приходят в гости по-семейному, чтобы поблагодарить свою не родную, но настоящую маму. А в особенные дни, как например, сегодняшний день, еще и с подарками для своих младших братьев и сестер.