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Глава Минэкономики КР рассказал о возможностях рынка ЕАЭС предпринимателям юга страны

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-min...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429475-ru.html

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1 июня 2017, 16:15       Комментарии

Ош, 1 июня /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош с 1 по 2 июня проходит практическая конференция "Новые возможности рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для развития регионов", где обсуждаются темы о преимуществах и проблемах ЕАЭС.
В данной конференции принимают участие министр экономики КР Арзыбек Кожошев, представители правительства, полномочные представители гособладминистраций юга Кыргызстана, руководители районов и представители бизнеса и эксперты.
В своём выступлении министр экономики А.Кожошев сообщил о проводимых работах правительства для улучшения экспорта сельскохозяйственных товаров на рынок ЕАЭС и призвал всех принять активное участие во время практической конференции. "Мы хотим услышать от вас предложения и рекомендации, и все они будут доведены до правительства. Кроме того я всегда и везде говорю, что мы готовы вести прямой диалог с любой ассоциацией, с любым предпринимателем", - сказал он и добавил, что каждую субботу он лично принимает предпринимателей.
Во время практической конференции предприниматели из Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей напрямую высказывали свои рекомендации и проблемы министру экономики КР.
Так глава крупного кооператива в Баткенской области площадью в 7 тысяч гектар земли производственной мощностью в 20 тысяч тонн внёс предложение о создании в Баткенской области перерабатывающие цехов и заводы. Фермеры, выращивающие абрикос (урюк) вынуждены продавать их по низкой цене в Таджикистан, где имеется 17 таких заводов. Кроме того глава кооператива попросил министра экономики КР помочь в ведении в КР "ХАЗ стандарта" для того, чтобы фермеры могли экспортировать свой продукт в страны ЕАЭС.
В свою очередь А.Кожошев ответил, для кооперативов создаются все необходимые условия для развития. В настоящее время кооперативы не платят налоги, кроме только двух видов налогов подоходный налог и отчисление в Соцфонд. Такие налоги как налог на землю, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость и другие налоги не взимаются. "Кроме этого мы вырабатываем и другие законопроекты, которые будут помогать для создания кооперативов", - отметил министр.

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