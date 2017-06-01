ГКНБ: Депутату ЖК КР К.Исаеву предъявлено еще одно обвинение

1 июня 2017, 16:20 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Депутату Жогорку Кенеша Канатбеку Исаеву предъявлено обвинение еще по одному факту и приобщено к основному уголовному делу, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

25 мая 2017 года СУ ГКНБ КР в рамках восстановленного уголовного дела, возбужденного в 2010 году СО УГСФП (ГСБЭП), депутату ЖК КР К.Исаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 303 ч.1 (Коррупция) УК КР.

Ранее уголовное дело по данному эпизоду было утеряно в Чуйской областной прокуратуре. Дело восстановлено Генеральной прокуратурой и ГКНБ КР.

Из материалов следует, что К.Исаев, являясь мэром г.Токмок, действуя по предварительному сговору совместно с другими должностными лицами мэрии, незаконно реализовали по заниженной стоимости в частную собственность здание государственной библиотеки - филиала ЦБС №1 (Центральная библиотечная система) в г.Токмок, вместе с земельным участком площадью 500 кв.м. за 572 116 сомов.

Согласно заключению комиссионной судебно-строительно-технической экспертизы ГЦСЭ при МЮ КР рыночная стоимость указанного здания на 2010 год составляла более 1 млн. сомов.

В результате вышеуказанных незаконных действий К.Исаева и других лиц, государству нанесен ущерб в крупном размере.

25 мая 2017 года данное уголовное дело соединено в одно производство с основным уголовным делом в отношении К.Исаева и других лиц в совершении коррупции по 3 эпизодам.

11 мая 2017 года в отношении обвиняемого К.Исаева следственным органом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.