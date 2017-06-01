С.Сидорский: "Формирование Большого Евразийского партнерства должно способствовать инновационному развитию реального сектора экономики стран Союза"

1 июня 2017, 16:26 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Формирование Большого Евразийского партнерства, его сопряжение со стратегией "Один пояс – один путь" расширит интеграционный контур, позволит развивать новые технологии, реализовывать глобальные мегапроекты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский, открывая научно-технологическую конференцию "Сопряжение большого евразийского партнерства и инициативы "Один пояс – один путь", которая прошла 31 мая в Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Участники мероприятия обсудили стратегические приоритеты Большого Евразийского партнерства, его сопряжение со стратегией "Один пояс – один путь", энерго-экологические стратегии, программы и проекты в сферах плазменных технологий, энергоэффективности, экологической безопасности, использования кросс-отраслевой мультидисциплинарной платформы для виртуальной разработки и испытаний продуктов нового поколения и др.

Сергей Сидорский проинформировал о проводимой ЕЭК системной работе по включению государственных структур и бизнеса стран Союза в интеграционные процессы, взаимодействии Комиссии с Евразийским банком развития по финансированию совместных проектов, научно-инновационном сотрудничестве в Союзе.

По мнению министра ЕЭК, построение единого Шелкового пути должно сопровождаться развитием в странах Союза производств сложной технической продукции, а также повышением уровня технологического развития действующих предприятий, формированием замкнутых цепочек добавленной стоимости на территории ЕАЭС. Перспективным направлением совместной работы является развитие цифровых технологий и создание единого цифрового пространства в промышленности и АПК.

Важно, что инициатива по Большому Евразийскому партнерству начинает воплощаться в жизнь. Уже сейчас реализуется ряд совместных проектов. В Беларуси – это проект по созданию зоны высоких технологий "Великий камень". В Казахстане подготовлены инициативы по 50 крупнейшим проектам в промышленности в таких отраслях, как металлургия, легкая промышленность, радиоэлектроника. В России реализуется проект "Красноярская технологическая долина".

"Реализация высокотехнологичных проектов и встраивание их в процессы сопряжения ЕАЭС – Шелковый путь как раз и является необходимой составляющей формирования Большого Евразийского партнерства, а по сути, – общего экономического пространства на всем евразийском континенте", – отметил Сергей Сидорский.

Министр ЕЭК подчеркнул важность активного подключения передовых научных центров стран Союза к системной работе по сопряжению ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. "Активизация совместных усилий науки, бизнеса и государств позволит сблизить уровни промышленного развития наших стран, создаст инновационные производства и выведет реальный сектор экономики Союза на новый уровень", – резюмировал Сергей Сидорский.

Пресс-служба ЕЭК