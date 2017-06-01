Рост ВВП стран ЕАЭС после создания ЗСТ с Индией может составить до 2,7 млрд долл. США

1 июня 2017, 16:29 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Суммарный прирост ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в результате заключения соглашения о зоне свободной торговли с Индией может составить.

1,4 млрд долл. США в краткосрочной перспективе и 2,7 млрд долл. США – в долгосрочной. Об этом рассказала член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина на бизнес-завтраке "ЕАЭС – Индия: стратегическое партнерство", который состоялся в рамках Петербургского международного экономического форума 1 июня.

В своем выступлении Вероника Никишина сообщила, что лидеры стран ЕАЭС и Индии на основе итогов проведенного совместной исследовательской группой анализа приняли решение о старте переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ).

По словам министра ЕЭК, анализ тенденций взаимной торговли стран ЕАЭС с Индией показал существенный рост товарооборота. В период с 2012 по 2014 годы он составил 11 млрд долл. США по сравнению с показателями 2010-2011 годов – 9-10 млрд долл. США. Однако впоследствии, на фоне кризисных экономических явлений, показатель снова снизился до 9 млрд. Это говорит о том, что в перспективе, при поддержке современных инструментов торговой политики, рост торговли может быть очень существенным.

Можно прогнозировать наиболее значительный потенциал роста экспорта в результате создания ЗСТ у Беларуси (на 20% по сравнению с текущим объемом), России (18%) и Казахстана (12%). Совокупный потенциал роста экспорта как для ЕАЭС, так и для Индии, составляет порядка 18%.

Согласно проведенным расчётам, при устранении тарифов после вступления в силу соглашения прогнозируется рост экспорта из стран ЕАЭС в Индию сельскохозяйственной продукции. Это касается зерновых культур, растительных масел, овощей, напитков, включая минеральную воду. Речь идет также об экспортных поставках таких товаров промышленной группы, как удобрения, машины и оборудование, транспортные средства, некоторые виды турбореактивных двигателей, соль, изделия из стали, древесины, химикаты, резина, пластмассы.​

"Конечно, реализация этих прогнозов во многом зависит от того, насколько будущие договоренности будут востребованы реальным сектором экономики, – подчеркнула Вероника Никишина. – В этой связи мы активно привлекаем бизнес к нашей работе, его виденье должно быть учтено в предстоящих переговорах".

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Пресс-служба ЕЭК