Рост ВВП стран ЕАЭС после создания ЗСТ с Индией может составить до 2,7 млрд долл. США

1 июня 2017, 16:29 Комментарии
Бишкек, 1 июня /Кабар/. Суммарный прирост ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в результате заключения соглашения о зоне свободной торговли с Индией может составить.
1,4 млрд долл. США в краткосрочной перспективе и 2,7 млрд долл. США – в долгосрочной. Об этом рассказала член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина на бизнес-завтраке "ЕАЭС – Индия: стратегическое партнерство", который состоялся в рамках Петербургского международного экономического форума 1 июня.
В своем выступлении Вероника Никишина сообщила, что лидеры стран ЕАЭС и Индии на основе итогов проведенного совместной исследовательской группой анализа приняли решение о старте переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ).
По словам министра ЕЭК, анализ тенденций взаимной торговли стран ЕАЭС с Индией показал существенный рост товарооборота. В период с 2012 по 2014 годы он составил 11 млрд долл. США по сравнению с показателями 2010-2011 годов – 9-10 млрд долл. США. Однако впоследствии, на фоне кризисных экономических явлений, показатель снова снизился до 9 млрд. Это говорит о том, что в перспективе, при поддержке современных инструментов торговой политики, рост торговли может быть очень существенным.
Можно прогнозировать наиболее значительный потенциал роста экспорта в результате создания ЗСТ у Беларуси (на 20% по сравнению с текущим объемом), России (18%) и Казахстана (12%). Совокупный потенциал роста экспорта как для ЕАЭС, так и для Индии, составляет порядка 18%.
Согласно проведенным расчётам, при устранении тарифов после вступления в силу соглашения прогнозируется рост экспорта из стран ЕАЭС в Индию сельскохозяйственной продукции. Это касается зерновых культур, растительных масел, овощей, напитков, включая минеральную воду. Речь идет также об экспортных поставках таких товаров промышленной группы, как удобрения, машины и оборудование, транспортные средства, некоторые виды турбореактивных двигателей, соль, изделия из стали, древесины, химикаты, резина, пластмассы.
"Конечно, реализация этих прогнозов во многом зависит от того, насколько будущие договоренности будут востребованы реальным сектором экономики, – подчеркнула Вероника Никишина. – В этой связи мы активно привлекаем бизнес к нашей работе, его виденье должно быть учтено в предстоящих переговорах".
Пресс-служба ЕЭК