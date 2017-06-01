В с.Орнок Иссык-Кульского района открылась новая средняя школа

1 июня 2017, 16:32 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. В Международный день защиты детей в селе Орнок Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области открылась новая средняя школа. Со знаменательным событием местных жителей поздравил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, сообщает пресс-служба правительства.

Глава Правительства поздравил жителей района с этим знаковым событием, а также детей с международным праздником, в связи с чем пожелал им крепкого здоровья и отличной учебы в новой школе.

По данным Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства строительные работы были начаты в 2014 году. Школа состоит из двух этажей и рассчитана на 225 учебных мест.

С.Жээнбеков отметил незаменимую роль образования в жизни каждого человека.

"Руководством страны уделяется большое внимание образованию. Образование помогает найти основное направление в жизни, расширить кругозор, сохранить культуру, язык и создать условия для консолидации общества. Сейчас, когда быстро меняется время, образование играет также большую социальную роль. Без образования нет сильного общества. Поэтому мы уделяем большое внимание этой сфере", - подчеркнул С.Жээнбеков.

Премьер-министр напомнил, что ежегодно увеличивается сумма выделяемая из бюджета на сектор образования. На сегодня из бюджета на данный сектор направлено 23,3%.

"Если в 2010 году на образование выделялось 11,9 миллиардов сомов, то в 2016 году эта сумма составила 35,7 миллиардов сомов, что является очень хорошим показателем", - подчеркнул С.Жээнбеков.

Глава Правительства отметил, что выделяемые средства в первую очередь направлены на строительство новых школ в регионах республики, обеспечение учебниками, пополнение педагогическими кадрами и оснащение компьютерной техникой.

"В Кыргызстане большинство школ были построены в 50-60-х годах прошлого века, есть школы и старее. Понимая эту проблему, государство каждый год уделяет пристальное внимание данному вопросу", - подчеркнул премьер.

Премьер-министр отметил, что за последние шесть лет ведется активное строительство школ, детских садов и других социальных объектов.

"С 2016 года в два раза увеличилось финансирование на строительство социальных объектов, сумма составила 5,4 млрд. сомов. В 2016 году было построено 77 новых школ, где уже обучаются дети. Это говорит о том, что мы думаем о будущем поколении. Таким сферам как образование, медицина и культура и в дальнейшем будет уделено большое внимание", - подчеркнул С.Жээнбеков.

В церемонии открытия средней школы приняли участие министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева, полномочный представитель Правительства в Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев, депутаты Жогорку Кенеша и другие.