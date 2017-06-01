Доллар США: 68.0685 (+0.0193) 
Евро: 76.0597 (+0.2529) 
Золото: 40.63 $/гр (+0.03) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Liter.kz": В Узбекистане запретили GTA, Mortal Kombat и еще 32 игры"Liter.kz": В Узбекистане запретили GTA, Mortal Kombat и еще 32 игрыРост ВВП стран ЕАЭС после создания ЗСТ с Индией может составить до 2,7 млрд долл. СШАРост ВВП стран ЕАЭС после создания ЗСТ с Индией может составить до 2,7 млрд долл. США

В с.Орнок Иссык-Кульского района открылась новая средняя школа

 

Фотографии: kabar.kg

                   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-s.ornok...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429471-ru.html

Похожие новости

В селе Орнок Иссык-Кульского района открылась новая школа

Милиционер сбил шестиклассницу в Кара-Сууйском районе

В Араванском районе девушка среди чеснока выращивала марихуану

В Кара-Суйском районе сотрудник патрульной милиции сбил ребенка

В некоторых районах Бишкека с 1 по 6 июня не будет газа

1 июня 2017, 16:32       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. В Международный день защиты детей в селе Орнок Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области открылась новая средняя школа. Со знаменательным событием местных жителей поздравил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, сообщает пресс-служба правительства.
Глава Правительства поздравил жителей района с этим знаковым событием, а также детей с международным праздником, в связи с чем пожелал им крепкого здоровья и отличной учебы в новой школе.
По данным Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства строительные работы были начаты в 2014 году. Школа состоит из двух этажей и рассчитана на 225 учебных мест.
С.Жээнбеков отметил незаменимую роль образования в жизни каждого человека.
"Руководством страны уделяется большое внимание образованию. Образование помогает найти основное направление в жизни, расширить кругозор, сохранить культуру, язык и создать условия для консолидации общества. Сейчас, когда быстро меняется время, образование играет также большую социальную роль. Без образования нет сильного общества. Поэтому мы уделяем большое внимание этой сфере", - подчеркнул С.Жээнбеков.
Премьер-министр напомнил, что ежегодно увеличивается сумма выделяемая из бюджета на сектор образования. На сегодня из бюджета на данный сектор направлено 23,3%.
"Если в 2010 году на образование выделялось 11,9 миллиардов сомов, то в 2016 году эта сумма составила 35,7 миллиардов сомов, что является очень хорошим показателем", - подчеркнул С.Жээнбеков.
Глава Правительства отметил, что выделяемые средства в первую очередь направлены на строительство новых школ в регионах республики, обеспечение учебниками, пополнение педагогическими кадрами и оснащение компьютерной техникой.
"В Кыргызстане большинство школ были построены в 50-60-х годах прошлого века, есть школы и старее. Понимая эту проблему, государство каждый год уделяет пристальное внимание данному вопросу", - подчеркнул премьер.
Премьер-министр отметил, что за последние шесть лет ведется активное строительство школ, детских садов и других социальных объектов.
"С 2016 года в два раза увеличилось финансирование на строительство социальных объектов, сумма составила 5,4 млрд. сомов. В 2016 году было построено 77 новых школ, где уже обучаются дети. Это говорит о том, что мы думаем о будущем поколении. Таким сферам как образование, медицина и культура и в дальнейшем будет уделено большое внимание", - подчеркнул С.Жээнбеков.
В церемонии открытия средней школы приняли участие министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева, полномочный представитель Правительства в Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев, депутаты Жогорку Кенеша и другие.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум