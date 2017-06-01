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Новости Кыргызстана

Торговать по всему Казахстану разрешили 26 предприятиям КыргызстанаТорговать по всему Казахстану разрешили 26 предприятиям КыргызстанаВ Кыргызстане ежегодно рождается порядка 159 тыс. детейВ Кыргызстане ежегодно рождается порядка 159 тыс. детей

По Кыргызстану воздух прогреется до 30 градусов — прогноз погоды на 2 июня

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429470-ru.html

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1 июня 2017, 15:56       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 2 июня. По сообщению Кыргызгидромета, в отдельных горных и предгорных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +13...+18
днем: +26...+31
Таласская область
ночью: +9...+14
днем: +25...+30
Баткенская область
ночью: +15...+20
днем: +29...+34
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +14...+19
днем: +28...+33
Иссык-Кульская область
ночью: +7...+12
днем: +19...+24
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +20...+25
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15...+17, максимальная температура воздуха днем +28...+30.

Комментарии

 

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