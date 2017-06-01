По Кыргызстану воздух прогреется до 30 градусов — прогноз погоды на 2 июня

1 июня 2017, 15:56 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 2 июня. По сообщению Кыргызгидромета, в отдельных горных и предгорных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +13...+18
днем: +26...+31
Таласская область
ночью: +9...+14
днем: +25...+30
Баткенская область
ночью: +15...+20
днем: +29...+34
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +14...+19
днем: +28...+33
Иссык-Кульская область
ночью: +7...+12
днем: +19...+24
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +20...+25
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15...+17, максимальная температура воздуха днем +28...+30.