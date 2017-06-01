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ЖК одобрил законопроект, по которому замгенпрокурора может возбудить уголовное дело в отношении генпрокурора по представлению президента

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429469-ru.html

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1 июня 2017, 16:15       Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша 1 июня во втором чтении одобрили проект конституционного закона об отдельных полномочиях прокуратуры. Согласно законопроекту, предметом надзора является соблюдение Конституции, точное, единообразное исполнение законов органами государственной власти, местного самоуправления и их должностными лицами.
Прокурор, при выявлении нарушений закона в действиях или бездействиях работников органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц, применяет акты прокурорского реагирования, в том числе постановление о возбуждении уголовного дела, указанные в законе "О прокуратуре Кыргызской Республики".
Прокурор, в случае выявления преступления при осуществлении надзора за исполнением законов, возбуждает уголовное дело вне зависимости от подследственности, с передачей его уполномоченному органу расследования.
Предметом надзора является точное и единообразное исполнение законов в сфере соблюдения прав, свобод человека и гражданина в досудебной стадии уголовного процесса, соблюдение установленного законом порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях, расследования преступлений и осуществления оперативно-розыскной деятельности.
Прокурор, в случае выявления преступления при осуществлении надзора за следствием и оперативно-розыскной деятельностью, в том числе при наличии по нему решения об отказе в возбуждении уголовного дела, возбуждает уголовное дело вне зависимости от подследственности, с передачей его уполномоченному органу расследования.
Генеральный прокурор и уполномоченные им прокуроры Генпрокуратуры, а также прокуроры не ниже статуса прокуроров районов, осуществляют надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Полномочия прокуратуры распространяются на органы исполнительной власти и местного самоуправления; Генеральную прокуратуру и ее структурные (территориальные) подразделения; Национальный банк и его структурные (территориальные) подразделения; Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов и ее структурные (территориальные) подразделения, за исключением деятельности избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов и референдумов; Счетную палату и ее структурные подразделения; Аппарат омбудсмена и его территориальные подразделения, за исключением деятельности омбудсмена по контролю за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина; Социальный фонд и его подразделения; Государственную кадровую службу; Национальный статистический комитет; Национальную комиссию по государственному языку при президенте; Государственную комиссию по делам религий; Национальный центр по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; Судебный департамент при Верховном суде; Вооруженные силы, другие воинские формирования и государственные органы, в которых законом предусмотрены военная служба; должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, указанных в настоящей статье.
Решение о возбуждении уголовного дела в отношении президента КР, отрешенного от должности Жогорку Кенешем в порядке, определенном Конституцией; депутата Жогорку Кенеша; премьер-министра; члена правительства; судьи; начальника Генерального штаба Вооруженных сил; руководителей Аппаратов президента, Жогорку Кенеша и правительства; секретаря Совета безопасности; председателя Счетной палаты; председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов; омбудсмена и его заместителя, принимается генеральным прокурором.
Решение о возбуждении уголовного дела в отношении генерального прокурора принимается одним из заместителей генерального прокурора с согласия Жогорку Кенеша по представлению президента.
Возбуждение уголовного дела в отношении адвоката в связи с его профессиональной деятельностью принимается генеральным прокурором либо его заместителем.
Решение о возбуждении уголовного дела по преступлению, совершенному должностным лицом, а также лицом, имеющим статус военнослужащего, включая их уголовное преследование, принимается прокурором.
Из 117 зарегистрированных депутатов 108 проголосовали "за", 9 - "против".

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