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В Бишкеке облагораживают улицу Киевскую, посадили 6 кленов (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

         

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429468-ru.html

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1 июня 2017, 16:00       Комментарии

В рамках благоустройства улицы Киевской, а также проекта по облагораживанию территории столицы проводятся работы по установке ирригации, ремонту тротуаров, устройству парковок и посадке новых саженцев. Как сообщила пресс-служба мэрии, по улице Киевской между улицами Панфилова и Логвиненко муниципальное предприятие "Зеленстрой" произвело посадку 6 деревьев красного клена. На место посадки деревьев завезли 25 кубов грунта для подготовки площади 180 квадратных метров.
Сотрудники "Зеленстроя" производят посадку саженцев крупномерных лиственных деревьев. На данной улице, после реконструкции тротуаров, будет посажено около 100 саженцев липы (мелколистная) и 180 саженцев клена (краснолистный и остролистный). В настоящее время продолжаются подготовительные работы для посадок.
В текущем году МП "Зеленстрой" планирует посадку более 4 тыс. лиственных деревьев. Таких как, клен, дуб, катальпа, береза, ясень, каштан, тополь, платан (восточный) и липа.
В Октябрьском районе столицы планируется произвести работы по посадке 1 тыс. 505 лиственных деревьев. В Первомайском районе - 338, в Ленинском районе - 1 990, в Свердловском районе - 845.

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