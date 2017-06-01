В Бишкеке состоялось открытие восстановленного фонтана "Солнечные рыбки"

1 июня 2017, 16:18 Комментарии

В Свердловском районе Бишкека состоялось открытие после реставрации фонтана "Солнечные рыбки", расположенного на пересечении улиц Абдрахманова и Токтогула.

Как сообщила пресс-служба мэрии, помимо реставрации самого фонтана мэрия совместно с хозяйствующими субъектами обновили фасад многоэтажного дома.

Глава Свердловского района Самарбек Болотбеков отметил, что открытие приурочили к международному дню детей и это стало своеобразным подарком для жителей и гостей столицы.

В муниципалитете отметили, что на территории фонтана установили скамейки и выложили брусчатку. А в честь 25-летния установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Японией высадили сакуру и другие деревья.