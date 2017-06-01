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В Бишкеке состоялось открытие восстановленного фонтана "Солнечные рыбки"

 

Фотографии: akipress.kg

        

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429467-ru.html

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1 июня 2017, 16:18       Комментарии

В Свердловском районе Бишкека состоялось открытие после реставрации фонтана "Солнечные рыбки", расположенного на пересечении улиц Абдрахманова и Токтогула.
Как сообщила пресс-служба мэрии, помимо реставрации самого фонтана мэрия совместно с хозяйствующими субъектами обновили фасад многоэтажного дома.
Глава Свердловского района Самарбек Болотбеков отметил, что открытие приурочили к международному дню детей и это стало своеобразным подарком для жителей и гостей столицы.
В муниципалитете отметили, что на территории фонтана установили скамейки и выложили брусчатку. А в честь 25-летния установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Японией высадили сакуру и другие деревья.

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